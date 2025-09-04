Kock till Pinchos Ystad - 75 %
2025-09-04
Vi söker ny kollega till köket!
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Till köket på Pinchos välkomnar vi många gäster varje dag och gör allt för att bemöta deras förväntningar. Med många gäster kommer ett högt tempo och det gäller att behålla ett lugn, fokus och att hitta glädjen i mötet med våra gäster vid luckan.
Vi arbetar för en blandning av kompetenser och erfarenheter i våra kök, vilket innebär att vi ska kunna erbjuda dig med kockerfarenhet en utvecklande arbetsplats.
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra gäster men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Pinchos är ett restaurangkoncept baserat på en svensk originalidé från Göteborg 2012. Huvudkontoret är tillika etablerat i Göteborg. Förutom att erbjuda ett brett, varierat utbud av smårätter i lokaler med extravagant dekor utmärker sig Pinchos också genom att vara världens första app-restaurang. Sedan starten har våra gäster tagit både oss, vår app och vår mat till sina hjärtan. 2014 öppnades konceptet upp för franchisetagare och 2017 startades en internationell etablering. I dagsläget har kedjan över 70 restauranger och expanderar stadigt.
Vem söker vi?Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från arbete i kök & känner att du är villig att ta det där lilla extra ansvaret för köket & för teamet i köket för att tillsammans jobba framåt. Vi kommer att ge dig en rolig arbetsplats & fantastiska kollegor, och du behöver tycka om att jobba i högt tempo, vara nogrann & effektiv. Vi jobbar i ett öppet kök, vilket gör att du som kock möter gäster varje dag i luckan - så det är viktigt att du sprider positiv energi & tycker om att bjuda på dig själv ibland :)
De flesta av våra rätter lagas på plats, från grunden, och all mat tillagas efter Pinchos egna recept & vi vill att du är bra på att säkerställa kvalitet.
Schemat är förlagt vardagar, samt varannan helg & är en tjänst på 75 % Rekrytering sker löpande! Tillträde: enligt överenskommelse, men gärna så snart som möjligt.
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), http://www.pinchos.se Arbetsplats
Pinchos Kontakt
Josefin Fischlein josefin@ystad.pinchos.se 0738113732 Jobbnummer
9491876