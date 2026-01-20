Kock till Myggans förskola
2026-01-20
Myggan är en liten föräldradriven förskola som ligger i Norby, vägg i vägg med underbara Hågadalen. Vi har 25 barn mellan 1-5 år och är förutom dig 5 personer i arbetslaget.
På Myggan serveras lagad mat både till barnen och personalen varje dag. Vi eftersträvar att ha en varierad och näringsrik kost med stor andel ekologiska och närodlade råvaror. Maten tillagas i vårt eget hemtrevliga kök som är en integrerad del i förskolans lokaler.
Nu söker vi dig som kock till förskolan som vill vara med och driva köket framåt och utvecklas tillsammans med barnen. Du är en engagerad och driven och har erfarenhet av att arbeta med liknande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder:
Ett inkluderande arbetslag med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka det egna arbetet
Arbetsschema som i största möjliga mån anpassas efter medarbetarnas önskemål, samt kortare arbetsdag på fredagar. Ordinarie öppettider är måndag-torsdag 7:15-17, fredagar 7:30-16. Sommarstängt fyra veckor kring juli
Pedagogisk lunch tillsammans med barnen
Arbetskläder för både utomhus- och inomhusbruk
Ett välfungerande föräldrakooperativ som präglas av god kontakt och ömsesidig respekt mellan föräldrar och personal
Naturskön och lugn omgivningDina arbetsuppgifter
Laga lunch och mellanmål
Utveckla förskolans meny utifrån gällande riktlinjer
Ansvara för inköp av mat
Arbeta pedagogisk med mat och råvaror tillsammans med arbetslaget
Städning av kök samt enklare städning av övriga utrymmen (ca 1 h dagligen)
Till viss del arbeta i barngruppen
Om dig:
Du har ett driv och engagemang kring mat och barn
Tidigare erfarenhet av att laga näringsriktig mat anpassad för barn i förskoleålder
Kunskap om lagar och riktlinjer för näringsvärden, specialkost, allergier och livsmedelshantering
Hygienutbildning och erfarenhet av egenkontroll inom kök
Erfarenhet av städning, gärna från liknande verksamhet, samt kännedom om hygienkrav och städrutiner för att förhindra smittspridning bland barn
God planeringsförmåga och van att driva ditt arbete framåt
Bidrar positivt till samarbetet inom arbetslaget och för att skapa en trivsam miljö kring måltiderna
Förmåga att arbeta aktivt och pedagogiskt tillsammans med barnen
Tidigare arbete inom barnomsorg är meriterande.
Tjänsten är 75 % av heltid med möjlighet att jobba mer. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
För mer information om tjänsten eller Myggans förskola vänligen kontakta rektor Nathalie Eriksson på nathalie@myggansforskola.se
Ansök om tjänsten genom att skicka personligt brev och CV till myggansforskola@outlook.com
Intervjuer kommer att ske löpande. Tveka inte - är du nyfiken så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få träffa dig.
Kontakt med annonsörer och rekryteringsbolag undanbedes.
Myggans förskola
Tallbacksvägen 66
Tallbacksvägen 66
756 45 Uppsala www.myggansforskola.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: myggansforskola@outlook.com
Detta är ett deltidsjobb.
, http://www.myggansforskola.se/
Tallbacksvägen 66
756 45 UPPSALA
