Kock till Marstrands Havshotell
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Göteborg
2025-11-17
Om rollen
Vi söker dig som vill bli en del av vårt köksteam i hjärtat av Marstrand! Som kock ansvarar du för att leverera matupplevelser av högsta kvalitet. Från välkomnande lunch till smakrika kvällsserveringar. Du blir en viktig del av ett engagerat team som varje dag strävar efter att ge våra gäster något extra.
Under intensiva perioder, särskilt i maj och september när eventen avlöser varandra, trivs du med högt tempo och teamwork i fokus.
Dina huvudsakliga uppgifter Arbeta operativt i köket under lunch- och kvällsservice
Säkerställa hög kvalitet på mat och service
Samarbeta tätt med kollegor för effektiv drift
Bidra till en positiv och lösningsorienterad arbetsmiljö
Vi söker dig som...
Har en utpräglad känsla för smak och kvalitet
Har dokumenterad erfarenhet som kock inom restaurang och eventverksamhet
Har förmåga att arbeta strukturerat och leverera under tidspress
B Körkort (krav)
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av à la carte, event och storkök
Kreativitet och vilja att bidra till menyutveckling
Bakgrund från resort- eller hotellverksamhet
Vi erbjuderHos oss blir du en del av ett starkt team där kvalitet, service och gemenskap står i centrum. Vi erbjuder en arbetsplats med tydliga rutiner, väl dokumenterade recept och bra struktur, men också utrymme för utveckling och nya idéer.
För rätt person finns stora möjligheter att växa, både i rollen och inom framtida köksprojekt.
Förmåner Fri tillgång till gym & spa
25 min massage/månad
Rabatt på Svenska Spahotell
Friends & Family-rabatter
25 % rabatt på mat
Möjlighet till personalboende (mot hyra)
Om Marstrands Havshotell
Marstrands Havshotell är en plats där havet, naturen och njutningen möts. Vi erbjuder boende, spa, matupplevelser och event i en miljö fylld av energi och inspiration, året runt.
Låter det som din nästa utmaning?
Skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom urvalet löpande.
Placering: Marstrand Start: Januari 2026 Anställning: Heltid tillsvidare (med 5 månaders provanställning) Omfattning: Heltid (100 %, dag och kväll)
Frågor kring rollen och processen
Nellie Lilja
0763-01 92 46nellie@progressioswe.se
Extern Rekryterare
Progressiowww.progressioswe.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559071-6857), https://www.progressioswe.se Arbetsplats
Progressio Kontakt
Nellie Lilja nellie@progressioswe.se Jobbnummer
9607613