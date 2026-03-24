Kock till lunchrestaurang

Havets L & B HB / Kockjobb / Göteborg
2026-03-24


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Havets L & B HB i Göteborg, Trollhättan eller i hela Sverige

Vi söker dig som är positiv, engagerad, initiativrik och ansvarsfull. Du är en effektiv person som trivs bäst i ett högt tempo och som har ett genuint intresse för mat och matlagning.
Tidigare erfarenhet av att arbeta med svensk husmanskost är ett krav. Personlig lämplighet värderas väldigt högt!
Flexibilitet, positivt synsätt och att alltid leverera mat av hög kvalitet är en självklarhet för oss.
Timanställning | Mån-Fre | Arbetstider: 09.00-15.00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: havetslb@gmail.com

Arbetsgivare
Havets L & B HB
Nordhemsgatan 28 (visa karta)
413 06  GÖTEBORG

Arbetsplats
Havet i Saluhallen Briggen

Jobbnummer
9817532

Prenumerera på jobb från Havets L & B HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Havets L & B HB: