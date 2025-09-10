Kock till lunch och bistro
2025-09-10
Vi söker nu en duktig och kreativ kock till vårt kök som kan förstärka vårt team på deltid. Du kommer att arbeta tillsammans med ett härligt litet gäng i ett kök där kvalité och smak alltid kommer i första hand.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga mat enligt vår meny och eventuella specialbeställningar.
Se till att alla rätter håller högsta kvalitet och presentation.
Ansvara för att hålla arbetsytor och köket rent och organiserat.
Följ hygienrutiner och säkerställa att alla livsmedelslagar följs.
Arbeta tillsammans med andra i köket för att leverera effektivt och under stressiga perioder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som kock, både lunch och à la carte
Har ett genuint intresse för matlagning och är kreativ i köket.
Har en god känsla för smak, presentation och detaljer.
Är ansvarsfull, noggrann och arbetar bra både självständigt och i team.
Har flexibilitet och kan anpassa dig till olika arbetspass och arbetsmiljöer.
Har kunskap om livsmedelshygien och säkerhet.
Tjänsten är på deltid, och arbetstiderna varierar beroende på restaurangens behov.
För frågor om jobbet - kontakta Ellinor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@hotellsillen.se Arbetsgivare Hotell Sillen i Lysekil AB
Kungsgatan 42 (visa karta
453 33 LYSEKIL Kontakt
Hotellchef
Malin Eriksson malin@hotellsillen.se Jobbnummer
