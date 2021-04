Kock till kommunens kostenhet - Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret - Chefsjobb i Oskarshamn

Prenumerera på nya jobb hos Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret

Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret / Chefsjobb / Oskarshamn2021-04-15Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Vi är så glada att du har planer på att börja jobba hos oss. Här ger vi våra medarbetare möjlighet att utvecklas med en framtidstro och en Vi-känsla. Platsen Oskarshamns kommun är en varm oas i havsnära miljö med 32 mil kust och över 5000 öar. Vårt näringsliv är spännande, energiskt och det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med nu och i framtiden. Här är det nära till allt och lätt att leva ett gott liv.Kost- och städavdelningen är en av fyra avdelningar inom Tekniska kontoret. Kost- och städ har ca 130 medarbetare varav 70 inom kostenheten. Varje dag lagar tillagningsköken 5000 måltider till förskola, skola och äldreomsorg. Hos oss finns en ständig strävan efter härlagad och hemlagad mat med hög kvalitet på råvarorna. Våra måltider ska vara goda, säkra, näringsrika och uppfylla våra matgästers behov. Nu söker vi en kock till kostenheten, hos oss får du möjligheten att utvecklas tillsammans med andra kompetenta kollegor.Välkommen med din ansökan!2021-04-15Arbetsuppgifterna som kock på våra servicehus, förskolor och skolor består av planering, förberedelse, tillagning av mat och servering. Arbetet är variationsrikt och du arbetar nära dina kunder. Som kock i våra verksamheter ansvarar du för att uppnå högsta möjliga effektivitet i köket, givetvis utan att tumma på kvalitén. Du bidrar generöst med dina kunskaper för gemensam utveckling av hela kostenheten. Vi uppskattar nytänk, engagemang och positiv inställning. I uppdraget ingår också att planera, organisera och hålla koll på att varulager och maskiner är i gott skick. Tillsammans med ditt arbetslag bidrar du till att skapa härlig matglädje i Oskarshamns kommun.Vi söker dig som är utbildad kock med mångårig erfarenhet inom restaurang och storkök. Ledarerfarenhet som inkluderar ett nytänk, hög social kompetens och positiv inställning är meriterande. Vi vill att du har goda kunskaper gällande egenkontroll och specialkost. Du är väl insatt i näringslära, livsmedelshygien och livsmedelsverkets riktlinjer. Du är flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya rutiner. Du är även driven, strukturerad, kvalitetsmedveten och levererar med ett serviceinriktat förhållningssätt. Datorvana är ett krav.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som:har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationerär tydlig i din kommunikation och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaär initiativrik, kreativ och trivs med att arbeta i högt tempohar stort engagemang och intresse för matlagning och har kunskap om olika tillagnings-metoderhar B-körkort detta är också ett krav då det i uppdraget kan ingå viss geografisk förflyttning.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.Löpande rekrytering tillämpas så välkommen med din ansökan redan idag!För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret. För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/ Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-06Oskarshamns kommun, Tekniska kontoret5692659