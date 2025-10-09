Kock till Jenny's Thai

Jenny's Thai AB / Kockjobb / Ulricehamn
2025-10-09


Visa alla kockjobb i Ulricehamn, Borås, Mullsjö, Tranemo, Svenljunga eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jenny's Thai AB i Ulricehamn

Hej!
Vi söker nu en kock till vår restaurang i Ulricehamn. Jenny's Thai är en mycket populär restaurang belägen i centrala Ulricehamn, med lång erfarenhet, hög kundnöjdhet och brett utbud av thailändsk mat.
Vi söker dig med erfarenhet av att tidigare ha arbetat som kock, samt att du är en pålitlig och positiv person.
Vi ser gärna att du skickar ett mejl som första kontakt, där du skriver lite om dig själv.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: nghi@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jenny's Thai AB (org.nr 556947-9875)
Lilla Torget 1 (visa karta)
523 36  ULRICEHAMN

Jobbnummer
9548758

Prenumerera på jobb från Jenny's Thai AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jenny's Thai AB: