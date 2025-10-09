Kock till Jenny's Thai
2025-10-09
Hej!
Vi söker nu en kock till vår restaurang i Ulricehamn. Jenny's Thai är en mycket populär restaurang belägen i centrala Ulricehamn, med lång erfarenhet, hög kundnöjdhet och brett utbud av thailändsk mat.
Vi söker dig med erfarenhet av att tidigare ha arbetat som kock, samt att du är en pålitlig och positiv person.
Vi ser gärna att du skickar ett mejl som första kontakt, där du skriver lite om dig själv.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
E-post: nghi@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jenny's Thai AB
(org.nr 556947-9875)
Lilla Torget 1 (visa karta
)
523 36 ULRICEHAMN Jobbnummer
9548758