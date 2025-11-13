Kock till Hedesunda skolan, Gävle
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Till vår verksamhet Hedesunda skolan i Gävle söker vi smaksäker kock. I skolköket lagas ca 250 portioner lunch som serveras till skolan och förskolan. Även frukost och mellanmål serveras dagligen.
Vi söker dig som lagar mat med hjärtat, är bra på att sätta smaker, jobbar strukturerat och självständigt, är miljömedveten och har lätt att dela med dig av din passion och arbetsglädje till kollegorna.
Arbetsuppgifter/Ansvarsområde:
• Planera i kostprogrammet Mathilda och beställa varor via webb
• Laga fantastiskt god mat och baka bröd
• Medverka att regler, rutiner och policys följs
• Medverka att egenkontroll HACCP sköts enligt rutiner
• Medverka i arbetet att minimera matsvinnet
Publicering sdatum2025-11-13Kvalifikationer
• Du har relevant kockutbildning och yrkesvana från storkök
• Du har goda kunskaper inom specialkost
• Du har ett strukturerat och organiserat arbetssätt där du har lätt för att kommunicera och samarbeta
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Arbetstid:
Tjänsten är deltid 75%. Skicka in din ansökan snarast då urval görs löpande. Ansökan kan endast göras via vår hemsida. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Vid frågor, kontakta Theodora.savvaki@sodexo.com
Skicka in din ansökan senast 2025-12-14
Sodexokoncernen
Sodexokoncernen

Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9604322