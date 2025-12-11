Kock till Gyllene Uttern
Jula Hotell AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2025-12-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jula Hotell AB i Jönköping
, Skara
, Sandviken
eller i hela Sverige
Jula Hotell AB består utav Skara Konsthotell, Skara Stadshotell, Gysinge Herrgård samt Gyllene Uttern. Det var i maj 2021 som anrika Gyllene Uttern blev en del av hotellkedjan. En hotellkedja som verkligen är på framfart. Gyllene Uttern är en fyrstjärnig anläggning som består utav hotellrum med sjöutsikt, en vacker restaurang, kaffestuga samt konferenslokaler. Här hos oss på Jula Hotell arbetar vi tillsammans och vi är där gästen är.
Till Gyllene Uttern söker vi nu en kock som vill vara med att skapa unika smakupplevelser i en växande Hotellkedja som kock på på vårt fantastiska hotell i Gränna!
Kock till Gyllene Uttern
Om du drömmer om att få utvecklas i rollen som kock, ges möjlighet till karriär, vill arbeta i en fartfylld miljö tillsammans med härliga kollegor, är det här en chans du inte bör missa!
Ditt anställningserbjudande
Som anställd på Gyllene Uttern får du lön enligt överenskommelse, tillgång till friskvårdsbidrag samt flertalet rabatter. Du kommer att ingå i ett kompetent team som samarbetar och utvecklar varandra. Du kommer att få stöd och hjälp av en engagerad Köksmästare och erbjuds en stimulerande arbetsmiljö där du kan känna dig bekväm och motiverad. I takt med att kedjan ständigt utvecklas men också växer, kommer det att finnas spännande karriärmöjligheter för rätt person framöver.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
I rollen som kock skapar du tillsammans med dina kollegor i köket, inte bara utsökta måltider, ni har även roligt och bjuder på er själva. Du är därmed högst delaktig i att skapa en miljö där både personal och gäster stortrivs.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med a la carte, större bokningar och lunch. Du kommer arbeta i en snabb miljö med hög service och hjälper till i annan station vid behov
I rollen får du vara kreativ och arbeta med detaljerna som för samman hotellet och närområdet på en tallrik. Vår ambition är att arbeta så långt det är möjligt med lokala producenter för både mat och dryck samt värna om den kreativitet som finns i köket.
Ett gemensamt mål är att vi ska vara där gästen är för att kunna ge den service våra gäster minns och vill tillbaka till. Detta kräver ett högt engagemang från alla som arbetar på hotellet.
Värt att veta
Tjänsten är gäller en tillsvidareanställning på heltid som vi inleder med 6 månaders provanställning. Arbetstiderna varierar mellan dag , kvällar och helger.
Gyllene Uttern har kollektivavtal med Unionen och HRF.
Våra förväntningar
Vi söker dig som älskar att laga mat och framför allt nyskapande rätter efter säsong och råvara, allt för att överraska gästerna med en smakupplevelse
För att arbeta som kock hos oss behöver du ha:
utbildning som är relevant för tjänsten
tidigare arbetslivserfarenhet inom hotell, konferensanläggning eller restaurang
goda kunskaper i svenska
arbeta strukturerat och organiserat
förmåga att arbeta bra under press i ett högt tempo
vana av att arbeta i en omväxlande miljö där utmaningar ses som möjligheter
Du sätter stort värde i ditt bemötande mot gästen samt mot dina kollegor vilket gör att du har en god kommunikationsförmåga, trivs med att ta ansvar, är självgående i ditt arbete och är inte rädd för att rycka in där du behövs mest för stunden. Du har ett öga för detaljer och leverera med extra omtanke ligger i din natur.
Så här söker du
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen som vi har satt till 11 januari 2026. Frågor om tjänsten besvaras av hotellchef Mattias Tambour, mattias.tambour@julahotell.se
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast! Ersättning
Enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag, personalrabatt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jula Hotell AB
(org.nr 556719-5812) Arbetsplats
Jula Hotell Kontakt
köksmästare
Lovisa Alstermark lovisa.alstermark@julahotell.se +4639010800 Jobbnummer
9640222