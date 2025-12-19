Kock till Förskolan Trädet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vasa förskolor består av tio förskolor på Norra innerstaden i centrala Stockholm.
Vi söker nu en kock till förskolan Trädet som är ett KRAV-certifierat kök. Förskolan har ca 92 barn och ca 19 medarbetare.
Vi erbjuder
Du kan löpande utveckla din kunskap inom ditt verksamhetsområde och hålla dig uppdaterad på rutiner och riktlinjer vid våra olika nätverk och möten. Enhetens kockar samarbetar och träffas en gång/månad för gemensam arbetsplatsträff. Det finns även ett kocknätverk i stadsdelen som ses några gånger/termin.
Förvaltningen har även ett aktivt friskvårdsarbete med bland annat friskvårdsbidrag på 3000:-/år och möjlighet att köpa ett mycket förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inkl. gym.
Din roll
Vi behöver dig som är kreativ och självgående.
Du planerar, tar emot, förbereder och tillagar mat från grunden och serverar en näringsriktig, varierande, god och bra komponerade måltid utifrån stadens matstrategi och din egen planerade matsedel. Du erbjuder och hanterar en likvärdig special- och allergikost på ett säkert sätt samt informerar och kommunicerar veckans matsedel och specialkost till berörda.
Som kock samarbetar du med pedagogerna för en gemensam filosofi kring mat där måltiden blir ett lustfyllt tillfälle. När du presenterar maten på ett sätt som väcker barnens matlust blir det en källa till glädje
Du planerar inköp, gör beställningar via stadens e-handelsportal och du ansvarar för att ta emot och hantera varuleveranser. Tillsammans med kollegor och ledning ansvarar du för att utveckla en hållbar och klimatsmart förskola med så lite matsvinn som möjligt. Du ansvarar för att minska klimatpåverkan genom att erbjuda flera vegetariska måltider varje vecka.
Du ansvarar för god hygien och renlighet, för disk och rengöring och följer hygienrutiner i kök och matsal samt ansvarar för att budgeten hålls och att egenkontrollen genomförs. Du rapporterar till miljöförvaltningen vid inspektion.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver ha:
• Gymnasieexamen från restaurang och livsmedelsprogrammet, yrkesutbildning (YH) inom restaurang och livsmedel eller motsvarande
• Utbildning i livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet/HACCP som är aktuell och uppdaterad (inte äldre än tre år) samt erfarenhet av tillämpning av detta system
• Ett års erfarenhet av att ha arbetat inom storkök/skolrestaurang, förskolekök eller motsvarande.
Meriterande:
• God kunskap om allergier och specialkost, vegetarisk/vegansk mat och även hur olika diagnoser påverkar barns matupplevelse.
• Du läser, pratar och skriver obehindrat på svenska
