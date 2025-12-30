Kock till förskolan Styrmannen
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Välkommen till oss Karla förskolor, vi består av sju förskolor på Östermalm i centrala Stockholm.
Vi söker nu en kock till förskolan Styrmannen. Förskolan har 52 barn och 10 medarbetare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Vi har ett aktivt friskvårdsarbete med bland annat friskvårdsbidrag. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta med viktiga uppdrag där du gör skillnad i samhället. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad och de förmåner vi erbjuder.
Din roll
Vi söker en initiativrik kock med ett stort engagemang och intresse för matlagning. Du kommer att laga mat och baka med barnets bästa i fokus där smak och kreativitet är en del av din vardag. För dig som kock är utmaningen att få barnen att smaka och äta maten genom att arbeta med färg, form och variation i kosten för att locka deras nyfikenhet. Du planerar och lagar maten från grunden samt tillagar likvärdig specialkost utifrån barnens olika allergier. Förutom att laga lunch förbereder du mellanmål varje dag.
I arbetet ingår även att planera inköp och leveranser och göra beställningar via stadens e-handelsportal. Du tar även emot varorna när de kommer. Du ansvarar för ordning, god hygien och renlighet, att budgeten hålls samt genomför egenkontroll. Du ansvarar för att löpande utveckla din kunskap inom ditt verksamhetsområde och hålla dig informerad om nya regler och riktlinjer. Du kommer att samarbeta med pedagogerna på förskolan för att gemensamt se till att måltiden blir en lustfylld och lärande stund.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
examen från kockutbildning
minst 1-3 års erfarenhet av matlagning i storkök
erfarenhet av att laga mat från grunden i storkök
erfarenhet av att laga specialkost baserat på allergier och preferenser
kunskap om näringsrekommendationer och livsmedelsverkets råd
goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta i förskolekök.
Vi söker dig som gillar att arbeta kring barn och bemöter deras nyfikenhet för mat positivt. Du kommer att arbeta självständigt i köket och därför är det viktigt att du har förmåga att arbeta självgående och ta ansvar för att driva arbetsuppgifterna vidare. Eftersom du arbetar med mat, specialkost och hygienkontroller är du är noggrann i ditt arbete. En god kommunikation och ett gott samarbete är grunden för ett fungerande arbete i förskolan. Du har därför förmåga att lyssna och anpassa dig efter den du har dialog med och den aktuella situationen. Du är serviceinriktad och visar intresse för att hitta lösningar.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
För att kunna arbeta inom våra förskolor behöver du uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister för arbete med barn.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
