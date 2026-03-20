Kock till förskola
2026-03-20
Ditt nya jobb
Vi söker dig som vill vara med och bidra till ett gott liv och ett bättre Östersund genom att erbjuda bästa möjliga måltider för våra gäster. Måltidsservice är en sektor inom Östersunds kommun, Teknisk förvaltning. I sektorn ingår drygt 80 kök indelade i sju områden. Vi lagar frukost, lunch och mellanmål till förskolor och skolor, luncher till gymnasier och middag och lunch till personer som bor på särskilt boende.
Nu söker vi en kock till Sjöängens förskola, 75 %, som ligger i Östersund belägen i Lugnvik. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag 07:00-13:30.
Vanliga arbetsuppgifter
• Tillaga säker, näringsriktig och hållbar mat av hög kvalitet enligt den beslutade menyn.
• Disk och städ
• Beställa livsmedel och förbrukningsmaterial
• Digital hantering av fakturor
• Erbjuda bra service och gott bemötande
• Genomföra egenkontroller
• Dokumentera och redovisa
Kvalifikationer
• Kockutbildning och/eller arbetslivserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
• Arbetslivserfarenhet från tidigare arbete som kock inom offentligt kök är meriterande
• God språklig förmåga i svenska
• God datorvana
Vi söker dig
Vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga och att du är servicemedveten, självgående och lojal.
Viktig information
• Du som inte är svensk medborgare och har medborgarskap utanför EU behöver också visa ditt uppehålls- och/eller arbetstillstånd.
• Eftersom du kommer att arbeta med minderåriga behöver du kunna visa oss ett utdrag från belastningsregistret. Beställ detta omgående på polisens webbsida: Beställ utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. OBS! Detta ska inte bifogas i intresseanmälan, utan visas längre fram i rekryteringsprocessen.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Agneta Östlund agneta.ostlund@ostersund.se 063-14 47 21 Jobbnummer
9809275