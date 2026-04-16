Kock till Båtstorps förskola
I Österåkers kommun arbetar vi för att ge invånarna den bästa kvaliteten på den service och de tjänster vi tillhandahåller. Hos oss är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Du som arbetar hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vill du vara med på vår resa? Då är du varmt välkommen till Österåker.
Vill du vara en viktig del i ett större sammanhang? Då är du välkommen att bli en del av vårt arbetslag på Båtstorps förskola
Ditt nya jobb
Båtstorps förskola har ca 100 barn och 15 pedagoger fördelat på fem avdelningar med barn från 1-5 år
Du planerar, tar emot, förbereder, tillagar från grunden och serverar näringsriktig, varierande, goda och bra komponerade måltider. Samt likvärdig special- och allergikost på ett säkert sätt. Du upprätthåller en hög livsmedelssäkerhet i ditt arbete.
Du presenterar maten på ett sätt som stimulerar barnens matlust som en källa till glädje och något som barnen ser fram emot för att främja goda matvanor.
Du planerar inköp av varor och leveranser och gör beställningar samt ansvarar för att ta emot och hantera varuleveranserna.
Du ansvarar för att minska klimatpåverkan genom att erbjuda fler vegetariska måltider och genom framförhållning i menyplaneringen för att minska matsvinn.
Du ansvarar för god hygien och renlighet, att budgeten hålls och egenkontrollen genomförs. Du identifierar och förebygger hygieniska risker. Du rapporterar till miljöförvaltningen vid eventuell inspektion.
Du ansvarar för disk, rengöring av vitvaror och följer hygienrutiner i matsal och köksutrymmen.
Du ansvarar för att källsortering, återvinning av matrester och att emballage hanteras korrekt.
Du ansvarar för att informera och kommunicera veckans matsedel samt specialkost och allergier till berörda.
Du ansvarar för att löpande utveckla din kunskap inom ditt verksamhetsområde och du håller dig informerad om nya regler och riktlinjer och deltar i enhetens APT-möten och nätverkar med kockar på andra förskolor.
Gymnasieexamen från restaurang och livsmedelsprogrammet, yrkesutbildning(YH) inom restaurang och livsmedel eller motsvarande.
Utbildning i livsmedelshygien-och livsmedelssäkerhet/HACCP (lägst basutbildning ca 1 dag) som är aktuell och uppdaterad (inte äldre än tre år) samt erfarenhet av tillämpning av detta system.
Aktuell och dokumenterad arbetslivserfarenhet (minst 1 år) av att på heltid ha arbetat inom storkök/skolrestauranger, förskola eller motsvarande verksamhet med tillagning, servering, livsmedelshygien, beställningar, menyplanering samt i övrigt förekommande delar som ingår i tjänsten.
God kunskap om allergier och specialkost, vegetarisk och vegansk mat och även hur olika diagnoser påverkar barns matupplevelse.
Du läser, pratar och skriver obehindrat på svenska.
Du är strukturerad, självständig och du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt.
Du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du ser dig själv som en del i förskolans arbetslag och bidrar till en god arbetsmiljö med fokus på samarbete.
Anställningens omfattning
100%
Anställningsform
Tillsvidare
Enligt överenskommelse dock senast 2026-08-03
Sista ansökningsdag
2026-05-01
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt.
Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122805".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
Båtstorpsvägen 20 (visa karta
)
184 33 ÅKERSBERGA
Kristina Axelsson kristina.axelsson@osteraker.se
9859521