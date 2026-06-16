Uppdragsledare - Projekt & Portfölstyrning
Quest Consulting Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-16
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Vi söker en Uppdragsledare till ett myndighetsuppdrag.
Uppdragsbeskrivning
Myndigheten söker en erfaren uppdragsledare/projektledare för att ansvara för planering, styrning och genomförande av leveranser kopplade till Microsoft Dynamics 365. Rollen innebär ett övergripande ansvar för att säkerställa att projektets mål uppnås avseende funktion, kvalitet, tid och budget samt att leveransen genomförs på ett strukturerat och effektivt sätt.
Du kommer att fungera som huvudansvarig för leveransen och ansvara för att samordna aktiviteter inom flera områden, såsom verksamhet, funktionell design, utveckling, integration, test, migrering, utbildning och förändringsledning. Uppdraget kräver nära samarbete med verksamhetsrepresentanter, tekniska specialister, leverantörer och andra intressenter för att säkerställa en sammanhållen och framgångsrik implementation av Dynamics 365.
I rollen ingår att:
Planera, leda och följa upp projektets aktiviteter och leveranser.
Säkerställa att projektet bedrivs enligt överenskommen tidplan, budget och kvalitetskrav.
Koordinera resurser och aktiviteter mellan olika arbetsströmmar och intressenter.
Hantera risker, beroenden och förändringar under projektets genomförande.
Följa upp projektets framdrift och rapportera status till styrgrupp och andra berörda parter.
Säkerställa att lösningen uppfyller verksamhetens krav och stödjer organisationens mål.
Uppdraget ställer höga krav på ledarskap, kommunikation, samordningsförmåga och erfarenhet av komplexa IT- och verksamhetsprojekt.
Obligatoriska krav
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av projektledning.
Dokumenterad erfarenhet av projektledning i större organisationer.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av implementation, införande eller förvaltning av Microsoft Dynamics 365.
Erfarenhet av att samordna flera parallella arbetsströmmar, exempelvis utveckling, test, migrering och verksamhetsinförande.
Meriterande
Erfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom den offentliga sektorn.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659)
Stockholm (visa karta
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175 62 STOCKHOLM Kontakt
Quest Consulting info@quest.se Jobbnummer
9966809