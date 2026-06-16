Kundtjänstmedarbetare Västberga - Vi

Insitepart AB / Kundservicejobb / Stockholm
2026-06-16


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Dina Arbetsuppgifter och profil
Vi på Insitepart söker kundtjänstpersonal till vår kund DHL i Västberga. Dina arbetsuppgifter kommer vara att svara på telefonsamtal och mejl som kommer in, men även sedvanliga uppgifter kopplat till administration. Arbetet ställer krav på god kundkontakt och kommunikation. Vi ser att du som söker är en positiv, driven och effektiv. Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet under perioden 27 juli till 31 januari.
För att passa in på den här profilen ser vi att du:

Är strukturerad

Har datorvana

Är noggrann samt ställer höga krav på kvalitét

Är serviceinriktad

Gillar arbeta med problemlösningar och mål

Vi erbjuder dig
Du som jobbar hos oss får en arbetsgivare som gör sitt yttersta för att du ska få utvecklas och få alla möjligheter till att nå goda resultat. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag vilket betyder att vi följer alla rådande lagar och erbjuder dig som anställd säkra arbetsvillkor och kollektivavtal. Våra flexibla medarbetare är kärnan i vår verksamhet och en viktig faktor till vår starka tillväxt.

Publiceringsdatum
2026-06-16

Anställningsvillkor
Arbetstiderna är kontorstider måndag till fredag under dagtid

Tjänsten är ett vikariat för föräldraledighet under perioden 27 juli till 31 januari.

Den här tjänsten innebär att du blir anställd som konsult hos Insitepart och jobbar ute hos vår kund.

Insitepart tillämpar utdrag ur bakgrundskontroll på de kandidater vi väljer att anställa.

Låter detta som din nästa utmaning?
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
Skicka gärna in dina ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7921376-2056310".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Insitepart AB (org.nr 559024-5048), https://jobb.insitepart.se
Solna centrum (visa karta)
171 45  SOLNA

Arbetsplats
Insitepart

Jobbnummer
9966792

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