Modersmålslärare i japanska till Enhet flerspråkighet
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen / Grundskollärarjobb / Varberg Visa alla grundskollärarjobb i Varberg
2026-06-16
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Förskole- och grundskoleförvaltningen är en av Varbergs kommuns största förvaltningar med nära 2 200 medarbetare. Inom våra verksamhetsområden förskola, grundskola samt barn- och elevhälsa finns vi till för barn och elever – tillsammans formar vi framtiden.
Enhet flerspråkighet i Varberg är kommunens centrala resurs för modersmålsundervisning, studiehandledning och språkstöd. Verksamheten består av ett stort arbetslag med ca 34 lärare som stöttar ungefär 750 flerspråkiga barn och elever i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som modersmålslärare i japanska hos oss har du ett viktigt uppdrag i att stärka elevernas språkliga identitet och deras förmåga att lära i alla ämnen. Du blir en del av en organisation som ser modersmålet som en värdefull resurs för elevens hela skolgång och som en väg till att bättre förstå det svenska språket. Rollen innebär att du planerar och genomför modersmålsundervisning på japanska där dus kapar bästa möjliga möte för lärande. Ditt fokus är att hjälpa eleverna att utveckla sitt modersmål.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som modersmålslärare har du en särskild förmåga att skapa engagemang och göra språkinlärning meningsfull för dina elever. Du visar omdöme i ditt arbete och kan självständigt planera din dag och dina insatser på olika enheter. Eftersom du möter många olika kollegor och elever under en vecka är det viktigt att du samarbetar effektivt med andra och har lätt för att anpassa din undervisning och ditt bemötande efter elevens ålder och behov.
Vi söker dig som:
• Har lärarlegitimation med behörighet i japanska, eller annan pedagogisk utbildning som vi bedömer likvärdig.
• Har mycket goda språkkunskaper i japanska i både tal och skrift.
• Har goda kunskaper i svenska språket för att kunna samverka med kollegor och tolka läroplaner.
• Innehar B-körkort.
• Har god digital kompetens för att kunna använda kommunala lärplattformar och digitala verktyg i undervisningen.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. På följande länk kan du beställa rätt belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332124". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249), https://varberg.se/pedagogvarberg
Norrgatan 25 (visa karta
)
432 80 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare varberg@sverigeslarare.se 0721517378 Jobbnummer
9966801