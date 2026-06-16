Gymvärd & Hälsocoach Peoples Training
PT i Hovås AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-06-16
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People's Training i Nya Hovås är en exklusiv verksamhet som levererar tydliga resultat till sina kunder. Förutom fantastiska lokaler så är anläggningens största styrka sitt team av kompetenser som tillsammans har skapat en miljö där ständigt lärande och inspiration pågår. Vi tror dessutom på att leverera kundvård i världsklass där vi fångar varje kunds behov gällande hälsa och välmående.
Du kommer att jobba som Gymvärd/Hälsocoach i vårt exklusiva medlemskap där medlemmen har full tillgång till personlig träning i digitala maskiner, personlig träning i gruppformat samt har tillgång till fysioterapeut och coachning inom träning och hälsa.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
I rollen som hälsocoach i vårt "butiksgym" kommer du att arbeta i en miljö där träning och hälsa står i centrum. Du får ett relationsbyggande jobb där en leverans av service i världsklass är ditt största fokus.
Jobbet innebär mycket kontakt med människor där du inspirerar, guidar och stöttar våra medlemmar utifrån deras behov.
Du erbjuds en marknadsmässig lön med möjlighet till bonus.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Rollen som hälsocoach på Peoples Training innebär bland annat att:
uppmuntra medlemmens träning och skapa återbesök
fånga upp behov och feedback från medlemmar
skapa en säker och trygg träning på anläggningen
utföra introduktioner för nya medlemmar i vårt koncept
hålla vår exklusiva studio i toppskick
I KORTHET INNEBÄR ROLLEN
Arbetstiden är varierande med främst kvällstid & helger. Tjänstens omfattning är schemalagd ca 50% av en heltid (kan utökas).
Du kommer att få en omfattande introduktion som ger dig en bra grund att bygga vidare på i rollen som hälsocoach.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som:
har en fallenhet för service
älskar träning och hälsa
jobbar effektivt, organiserat och självständigt
har lätt att anpassa dig efter olika situationer
tycker om att bygga relationer med människor
har möjlighet att arbeta både kvällar & helger
Om du har studerat eller om du studerar inom fältet träning och hälsa är detta en stor fördel. Dina studier kan vara inom till exempelvis fysioterapi eller hälsocoachning.
Att du har ett stort intresse för hälsa och om hur kroppen fungerar är en självklarhet.
Kanske har du haft en roll inom något serviceyrke eller har en annan oväntad bakgrund som bidrar till den unika person du är.
Har du tidigare arbetat med ett serviceinriktat jobb är det meriterande, men inget krav. Vi ser att du behärskar svenska flytande i tal och skrift och har en god förståelse för engelska i tal och skrift.
Tjänstens start är flexibel men så snart som möjligt med möjlighet till en del extra arbete över sommaren 2025.
Vi ser fram emot din ansökan, maila in ditt CV & personligt brev idag för att vara med i processen! Tjänsten tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: angela@peoplestraining.com Arbetsgivare PT i Hovås AB
(org.nr 559118-5771)
Hedtångsvägen 4 (visa karta
)
436 53 HOVÅS Kontakt
Angela Kwakwa de Sousa e Brito angela@peoplestraining.com Jobbnummer
9966814