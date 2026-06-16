Vikariat Reception, Arenahotellet
A Hotell i Uppsala AB / Receptionistjobb / Uppsala Visa alla receptionistjobb i Uppsala
2026-06-16
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Arenahotellet söker Vikarie på 60-70% i vår hotellreception!
Uppsalas största hotell med närhet till idrottsarenor och E4:an. Arenahotellet är det naturliga valet för alla som älskar att röra på sig och leva lite nyttigare, från evenemangsbesökare och idrottsföreningar till företag. Hos oss kan du kombinera hotellvistelse och konferens med aktiviteter som håller i gång kroppen!
Vad kan vi erbjuda dig?
Det är mycket på gång hos oss på Arenahotellet och i vårt geografiska närområde. Nu söker vi en receptionist som vill vara med på vår expansiva framtidsresa och som delar våra tydliga ambitioner om att vara ledande i klimatsmarthet. Var med och ta nästa steg i din utveckling hos oss!
Är du vår nya stjärna i receptionen?
Som receptionist är du vårt ansikte utåt och en nyckelperson i gästupplevelsen. Du möter våra gäster med värme, effektivitet och professionell service och är med och driver verksamheten framåt.
Om dig:
Som receptionist är du den första personen våra gäster möter och därmed en av våra allra viktigaste medarbetare. Vi söker dig som brinner för att leverera service i toppklass och som ser försäljning som en naturlig del av en positiv gästupplevelse. Du trivs i mötet med människor, har lätt för att skapa goda relationer och inger förtroende redan vid första kontakten. Du är initiativrik, flexibel och lösningsorienterad, och du behåller lugnet även i ett högt tempo där du snabbt kan prioritera rätt. Eftersom vi har öppet dygnet runt, årets alla dagar, är du bekväm med att arbeta varierande arbetstider. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö och är en omtänksam kollega. Din roll har stor betydelse för hur gästen upplever sin vistelse, och därför är det viktigt att du har god kännedom om hotellets dagliga verksamhet och vad som händer i vår omgivning. Genom det kan du bidra till att ge varje gäst en serviceupplevelse utöver det vanliga.
I tjänsten ingår det att:
● Ansvara för receptionens dagliga drift under ditt arbetspass
● Koordinera alla avdelningar för att möta gästens behov
● Utföra administrativa uppgifter
● Ta emot bokningar via telefon och e-post
● In - och utcheckning
● Merförsäljning och kassahantering
● Säkerställa att uppsatta mål nås dagligen
● Stötta andra avdelningar vid behov
Vi söker dig som har
● Minst 2 års erfarenhet från serviceyrket
● Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
● Goda datakunskaper
Meriterande
● Erfarenhet från administrativa arbetsuppgifter
● Hotell och restauranglinje på gymnasienivå eller liknande
● Erfarenhet från att koordinera daglig drift
● Erfarenhet av hotellsystemet Jupiter.
Övrig information:
Tjänsten är ett föräldravikariat med tillträde enligt överenskommelse i september och sträcker sig fram till januari 2027. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetstiderna följer hotellets drift, vilket innebär att arbete på kvällar, helger och helgdagar förekommer. Anställningen omfattas av kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF), och lön sätts enligt gällande avtal.
Vi tillämpar löpande rekrytering, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Under sommaren kan svarstiderna vara något längre på grund av semester. Vi återkopplar så snart vi har möjlighet. Sista ansökningsdag är den 9 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Med vänlig hälsning
Jenny Norstedt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A Hotell i Uppsala AB
(org.nr 559111-6818), https://arenahotellet.se/
Edith Södergrans Gata 6 (visa karta
)
754 60 UPPSALA Jobbnummer
9966808