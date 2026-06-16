Mötesbokare / Säljare till snabbväxande bolag inom digital marknadsföring
Valora bemanning AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-16
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Valora Bemanning söker nu, på uppdrag av kund, en driven och resultatinriktad mötesbokare/säljare som vill vara med på en spännande tillväxtresa inom digital marknadsföring.
Vår kund är ett snabbväxande bolag med moderna lokaler i Kista Science Tower och hjälper företag över hela Sverige att växa genom digitala lösningar såsom webbplatser, SEO, Google Ads och AI-baserade tjänster.
Det här är en roll för dig som gillar att skapa affärer, bygga relationer och ta initiativ. Du kommer att vara en viktig del av företagets fortsatta expansion och arbeta nära ledningen för att skapa nya affärsmöjligheter.
Om rollen
Som mötesbokare och säljare ansvarar du för att skapa kontakt med företag och beslutsfattare genom telefon, e-post och personliga möten.
Du kommer att boka möten, presentera företagets tjänster och följa kunder genom hela försäljningsprocessen. Rollen innebär även att du vid behov besöker företag och etablerar kontakt direkt på plats.
Vi söker därför dig som är trygg i sociala sammanhang, trivs med kundkontakt och motiveras av att skapa resultat.Dina arbetsuppgifter
Kontakta potentiella företagskunder via telefon och e-post
Boka möten med beslutsfattare
Genomföra kundmöten och presentationer
Bearbeta och följa upp leads
Dokumentera aktiviteter i CRM-system
Bidra till företagets försäljningsstrategi och tillväxt
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mötesbokning, försäljning eller kundbearbetning
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Är självgående, strukturerad och målinriktad
Har god social förmåga och lätt för att skapa förtroende
Trivs i ett högt tempo och motiveras av resultat
Har ett professionellt och affärsmässigt bemötande
Tidigare erfarenhet av B2B-försäljning är meriterande men inget krav för rätt person. Arbetstid: Heltid, måndag–fredag 09:00–17:00
Vi erbjuder
Fast lön samt attraktiv provisionsmodell utan tak
Friskvårdsbidrag
Gymkort
Personalrabatter
Moderna lokaler i Kista Science Tower
Möjlighet att utvecklas inom försäljning och affärsutveckling
En central roll i ett växande bolag med stora ambitionerSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till:mariana@valorabemanning.se
Märk ansökan med "Mötesbokare/Säljare".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: mariana@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
164 51 KISTA Arbetsplats
Valora bemanning Jobbnummer
9966791