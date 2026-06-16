Vårdadministratör till Barn och ungdomskliniken i Norrköping
Region Östergötland / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-16
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Vill du vara med och driva utvecklingen på barn- och ungdomskliniken i Norrköping?
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomskliniken är vi cirka 150 medarbetare som tillsammans arbetar för att våra patienter ska få en bra och säker vård. Kliniken består av neonatalavdelningen, barnakuten, barn- och ungdoms-avdelningen samt öppenvården. Öppenvården har både en dagavdelning, allmänpediatrisk mottagning och olika specialistmottagningar som exempelvis allergimottagning, diabetes-mottagning, uroterapimottagning.
På vår klinik arbetar många olika yrkesgrupper tillsammans med målet att ge barnen och ungdomarna bästa möjliga vård och omhändertagande. Sekretariatet har en central roll och arbetar över hela kliniken. Vi är en arbetsplats där alla medarbetare är lika viktiga, respekteras och har roligt tillsammans.
Läs gärna om dina förmåner hos oss mer om din karriärväg som vårdadministratör här.Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I början av anställningen får du fokusera på patientdokumentation för att komma in i enhetens rutiner. Därefter byggs sedan uppdraget på med egna ansvarsområden utifrån kompetens, intressen och verksamhetens behov. Vi har väldigt många olika arbetsuppgifter inom gruppen som exempelvis Dokumenta administratör, schemaläggare, Heroma, Tele Q, ITR, team-administratör, Rebus-kunnig (statistik) och avvikelsesamordnare inklusive Gröna korset. Förbättringsarbeten och nya arbetssätt är en naturlig del i vår vardag. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete på en arbetsplats där vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och samtidigt värnar om vår arbetsmiljö.Erfarenhet och utbildning
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör. Meriterande är att du har goda kunskaper i Cosmic och en stor vilja att lära dig nya saker. Även om du är nyutbildad är du välkommen att söka då vi lär upp dig och anpassar introduktionen efter just dig. God svenska i tal och skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig, som vill utvecklas tillsammans med oss, vågar ta för dig och prova dig fram med sunt förnuft, nyfikenhet och mycket glädje. Du gillar ordning och reda (vår klinik är ISO certifierad) och kan snabbt ställa om när förutsättningarna ändras men har ändå förmågan att bibehålla lugnet även vid stressade situationer. Du gillar att utveckla idéer, hitta lösningar och förslag på nya arbetssätt och har ett öga för verksamhetens behov. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och utför dessa med god kvalitet och flexibilitet. Du har ett positivt sätt och arbetar gärna i grupp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Lena Regard (enhetschef) samt Sandra Lundblad (facklig företrädare) så berättar vi gärna mer. Se kontaktuppgifter nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
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601 82 LINKÖPING Arbetsplats
Barn- och ungdomskliniken VIN Kontakt
enhetschef
Lena Regard Lena.Regard@regionostergotland.se 010-10443747 Jobbnummer
9966812