Vård och omsorgslärare Arena Utbildning
AU Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Göteborg Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Göteborg
2026-06-16
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Arena Utbildning växer och söker nu en vård och omsorgslärare till vår utbildning inom Barn och fritid med inriktning mot stödassistent till vår utbildning i Göteborg.
Arena Utbildning är ett utbildningsföretag som bedriver vuxenutbildning på uppdrag av drygt 70 kommuner, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskola samt privata företag/arbetsgivare, där vi skräddarsyr utbildningar så att de matchar specifika behov på arbetsmarknaden. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar, exempelvis yrkesutbildning inom Vård och omsorg, Barn och fritid, Lager och logistik, Hotell och turism, Tandsköterska, samt Svenska för invandrare, grundläggande och gymnasiala teoretiska kurser.
Vi söker dig som vill arbeta med motiverade elever där flera har utomnordisk bakgrund. Du arbetar flexibelt och kreativt med stort eget ansvar där du får vara med och utveckla utbildningen. Du kommer att ha ett tätt samarbete med Barn och fritidslärare och specialpedagog vars arbetsuppgift är att stötta elever med särskilda behov. Tjänsten innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisningen utifrån styrdokument och elevernas behov.
Du ingår i ett engagerat arbetslag som arbetar för att eleverna ska komma i arbetet efter utbildningen. Du kommer vara delaktig i att organisera och utveckla utbildningen. Du har även kontinuerliga kontakter med APL platser och arbetslivet.Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Vi söker dig som:
• Brinner för att motivera och engagera deltagare.
• Skapa de bästa tänkbara förutsättningar för att våra deltagare ska nå sina mål.
• Har god samarbetsförmåga och ett coachande förhållningssätt.
• Vill arbeta i en mångkulturell miljö.
Kravspecifikation:
• Behörig vårdlärare/yrkeslärare
Meriterande:
• Datorvana och erfarenhet av att arbeta med digital lärplattform
• Erfarenhet av vuxenutbildning och undervisning av elever med annat modersmål än svenska är meriterande
Anställningsform: Heltid
Tillträde: Augusti
Välkommen med din ansökan!
Ansök med CV samt intyg som styrker kravspecifikation. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: rasmus.rossi@arbetslivsresurs.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vårdlärare Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AU Utbildning AB
(org.nr 556723-3431), http://arenautbildning.se Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9966800