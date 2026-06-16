Bra Hus söker personal till husfabriken
Bra Hus från Hedlunds AB / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Rättvik Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Rättvik
2026-06-16
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Bra Hus som varit verksamt i över 120 år söker nu fler medarbetare till vår husfabrik i Furudal.
I arbetsuppgifterna ingår tillverkning av monteringsfärdiga husblock på vår vägglina samt tillverkning av andra byggkomponenter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av bygg eller fabriksarbete med ritningsläsning av annat slag. Truck- och/eller traverskort är meriterande.
Vi vill att du som person är noggrann, ansvarstagande och lyhörd. Du kan samarbeta med andra människor och kan arbeta under högt tempo. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du ytterligare frågor om tjänsten kontakta produktionschef Henrik Johansson, henrik.johansson@brahus.se
Då det är semestertider kan återkoppling dröja, men vi kommer att återkoppla till alla sökande. Bifoga CV och personligt brev med ansökan. Ansökan kan även göras via vår hemsida www.brahus.se
under fliken Om Bra Hus.
Tillträde snarast. Rekrytering sker när vi hittat rätt person för jobbet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kristina.hedlund@brahus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bra Hus från Hedlunds AB
(org.nr 556609-1996), http://www.brahus.se
Tappudden, Linjevägen (visa karta
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795 71 FURUDAL Arbetsplats
Furudal, trähusfabrik, Tappudden Jobbnummer
9966794