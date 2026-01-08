Kock till Balderskolan
2026-01-08
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Vill du laga mat som gör skillnad - på riktigt? Tycker du om att arbeta i en skolmiljö där maten är en viktig del av elevernas vardag och välmående? Då kan rollen som kock på Baldergymnasiet vara något för dig.
Hos oss får du möjlighet att använda din yrkesskicklighet för att laga god, näringsriktig mat från grunden till barn och ungdomar - varje dag. Du blir en viktig del av skolans vardag och bidrar till trygga, trevliga och hållbara måltider.
DIN ROLL
Som kock på Baldergymnasiet ansvarar du för att planera, tillaga och servera luncher av hög kvalitet. Arbetet omfattar även specialkost, egenkontroll, hygienrutiner samt disk och kökets dagliga drift. Du arbetar nära kollegor och har kontakt med både elever och personal, vilket gör rollen både social och varierad.
Målet är alltid detsamma: att servera god, vällagad och näringsriktig mat som eleverna tycker om och mår bra av.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har kockutbildning eller erfarenhet av arbete i restaurang, storkök eller skolkök. Du har god kunskap om specialkost, livsmedelshygien och storköksarbete, och du är trygg i din yrkesroll.
Du är ansvarstagande, strukturerad och lösningsfokuserad. Samtidigt har du ett gott bemötande, tycker om att arbeta med människor och trivs i en miljö där ungdomar står i centrum. Du arbetar bra både självständigt och i samarbete med andra.
Goda kunskaper i svenska är ett absolut krav och digital vana är meriterande.
DIN NYA ARBETSPLATS
Baldergymnasiet är en levande skola där måltiden är en naturlig och viktig del av dagen. Inom kommunens måltidsverksamhet lagar vi varje dag mat till tusentals ungdomar och elever - med fokus på kvalitet, hållbarhet och matglädje.
Här blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, ansvar och stolthet i yrket. Tillsammans skapar vi måltider som betyder något - varje dag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "656154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
Enhetschef, Baldergymnasiet
Emma Hansson 0910-73 50 00 Jobbnummer
9672697