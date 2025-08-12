Kock till anstalten Österåker
2025-08-12
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Österåkers verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/osteraker/#verksamhet
Verksamhetsområde Stockholm Öst omfattar de slutna anstalterna Österåker och Täby. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdpersonal, administrativ personal, lärare, produktionsledare m fl. De intagna är sysselsatta med utbildning, behandlingsprogram, verkstadsproduktion, monterings- och förpackningsarbete och annan strukturerad verksamhet. Anstalten Österåker ligger utanför Åkersberga och nås med buss eller bil. Anstalten Täby nås med buss, tåg eller bil. Åker du bil parkerar du gratis på anstalternas personalparkeringar. Verksamhetsområdet är inne i en expansiv utbyggnadsfas där anstalten Österåker bygger sex nya bostadshus med anstaltsplatser och tillhörande lokaler för sysselsättning för successiv driftsättning 2025-2027.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i ett storkök och ingå i ett team om fem, varav fyra är kockar och en är arbetsledande köksmästare. Som kock lagar du mat och bakar till såväl intagna som personal på anstalten. Arbetet omfattar alla i ett storkök med förekommande uppgifter såsom planering, inköp och tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Även tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Samarbete med personal i andra funktioner ingår som en naturlig del i arbetet. Du kommer arbeta dagtid (cirka 07:00-16:30) och där du i snitt arbetar var fjärde helg. Du kan även komma att tjänstgöra på anstalten Täby.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressiga situationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme, tar ansvar för dina uppgifter samt har ett intresse för att baka och laga mat.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta i storkök.
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller.
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.
