Kock till anstalten Hall
Kriminalvården - Anstalten Hall / Kockjobb / Södertälje Visa alla kockjobb i Södertälje
2026-08-06
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Anstalten Hall ligger strax utanför Södertälje. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. Anstalten har, utöver normalavdelningar, också specialavdelningar för intagna med särskilda behov och en av landets tre säkerhetsenheter. De intagna sysselsätts med till exempel utbildning, behandlingsprogram, arbetsdrift samt annan strukturerad verksamhet (ASV) som har ansvar för skapande verksamhet, hantverk, odling och hälsa.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden, tillgång till sporthall, bibliotek och återhämtningsrum med massagestol. Till anstalten tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen parkerar du gratis på vår personalparkering.
På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag om åtta personer som leds i det dagliga arbetet av en köksföreståndare. Det är ett traditionellt storkök som svarar för både anstaltens personalmatsal och mathållningen för de intagna. Arbetet omfattar alla i ett storkök förekommande uppgifter såsom planering, inköp och tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Även tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Samarbete med personal i andra funktioner ingår som en naturlig del i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, stabil och har god självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressiga situationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande
värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är
utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och
grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande med:
• Erfarenhet av att arbeta i storkök.
• Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller.
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost. Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Halldalen 1 B (visa karta
)
152 57 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Kriminalvården - Anstalten Hall Kontakt
Kriminalvårdsinspektör
Björn Sinerius Bjorn.Sinerius@kriminalvarden.se Jobbnummer
10023737