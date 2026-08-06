Föreståndare till Vintergatans HVB
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-08-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vintergatans HVB är ett av Göteborgs stads HVB-hem som från 1 januari 2026 är organiserat under avdelningen HVB och stödboende inom Socialförvaltning Sydväst. Vintergatans HVB startades 1998. Verksamheten är belägen i Bergsjön och har plats för fem ungdomar i åldern 15-19 år. Ungdomarna placeras företrädesvis utifrån SoL men i vissa fall även LVU, dock alltid utifrån miljö och inte eget beteende. Ungdomarna kan komma till oss från sin familj, annan institution, jourhem eller avbrutna familjehemsplaceringar. Placeringens längd bedöms individuellt utifrån ungdomars behov och kan variera från månader upp till över ett år.
Vi har ett systemiskt/narrativt förhållningssätt och vi arbetar socialpedagogiskt. Strävan är att erbjuda en trygg miljö med stabila vuxna och en strukturerad vardag. Vi använder systematiskt BBiC:s dokument för uppföljning och genomförande av vårdplaner samt lägger stort fokus på ungdomars skolarbete och har tät kontakt med deras lärare. Med detta som bakgrund är vår ambition att möta behov och anpassa metod utifrån individ och uppdrag.
Vi söker nu en föreståndare till vårt team som skall arbeta tillsammans med en samordnare, fem behandlare och ett antal tim-vikarier. Du kommer att vara behandlingsansvarig i verksamheten och ha ett delat ledarskap med samordnaren som ansvarar för schema och de verksamhetsnära personal och ekonomifrågor. Som föreståndare har du ansvar för den dagliga driften på Vintergatans HVB såsom in- och utskrivningar samt metodhandledning/metodutveckling. I din roll arbetsleder du behandlarna som arbetar på Vintergatans HVB. Du samverkar med våra uppdragsgivare på myndighetssidan, med andra aktörer runt våra placerade ungdomar och med övriga föreståndare inom enheten.
Som föreståndare på Vintergatan ansvarar du för verksamheten och har stora möjligheter att påverka innehåll och utformning. Som föreståndare ansvarar du även för verksamhetens kvalité och innehåll gentemot vår tillsynsmyndighet IVO.
Som föreståndare har du extern handledning med andra föreståndare/arbetsledare på enheten.
Du arbetar främst dagtid men kan även vid behov arbeta vissa kvällar.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är väl insatt i områdets lagstiftning gällande insatser inom socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av arbetsledande befattning och/eller arbetserfarenhet från HVB-hem.
Som person är du flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga såväl internt som externt. Du har en människosyn som innebär en övertygelse om människors möjlighet och förmåga till förändring. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt . Vidare ser du till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs.
Vårt arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum, så varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Publiceringsdatum2026-08-06Övrig information
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Det tänkta lönespannet för tjänsten är 44 000 - 50 000 sek per månad. Lönen baseras på en samlad bedömning av din utbildning, erfarenhet och kompetenser du tar med dig in i rollen. Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Samordnare
Bettan Andersson bettan.andersson@socialsydvast.goteborg.se Jobbnummer
10023745