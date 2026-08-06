Vi söker serveringspersonal till Banquet & Event (extra vid behov)
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-08-06
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Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vill du bli en del av vår dynamiska arbetsplats? Vi behöver stärka vårt team på Banquet & Event med fler serveringspersonal.
Vi tar oss an spännande utmaningar varje dag - året runt. Ena stunden arbetar vi med en bankett eller mässa för många tusentals gäster för att i nästa servera ett mindre sällskap en matupplevelse utöver det vanliga. Vi är ett stort team som tillsammans arbetar för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra gäster. Allt händer här, och det är en spännande drift där ingen dag är den andra lik.
Detta är ett perfekt tillfälle för dig som vill ha ett jobb vid sidan av annan sysselsättning eller studier.
Vem är du?
Du som söker är utåtriktad, social, ansvarstagande och engagerad. Du tycker om att ge förstklassig service och jobbar bäst som en del av ett större team. Arbetet är varierande och vi ser gärna att du besitter serveringskunskaper både från bordsservering för större sällskap och event såsom mingel, buffé samt café/food truck-verksamhet. Meriterande är också barristakunskap, barkunskap, fatservering samt kassavana. Arbetstiderna är förlagda alla dagar i veckan inklusive helger och kvällstid.
För att kunna möta våra gästers frågor och ge hög service ser vi att du kan uttrycka dig obehindrat i tal på svenska eller engelska.
Varför ska du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsten
Tjänsten är en anställning på enstaka dagar. För att söka denna tjänst behöver du inte skicka in ditt CV eller personliga brev. I denna ansökningsprocess kommer du istället få besvara ett ansökningsformulär med ett antal frågor baserade på vår kravprofil för tjänsten. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du sedan bli kallad på intervju. Du kommer till ansökningsformuläret genom att klicka på "sök jobbet".
Urval och intervjuer för rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, så skicka in din ansökan redan idag!
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta vår Banquet Event Manager Josefin Welander; josefin.welander@gothiatowers.com
Välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld – det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290), https://svenskamassan.mynetworkglobal.com/center/tool/jobs/
Mässans gatan 18 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Svenska Mässan & Gothia Towers Kontakt
Josefin Welander josefin.welander@gothiatowers.com Jobbnummer
10023742