Forskningsassistent till avdelningen biomolekylär och cellulär medicin
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Huddinge Visa alla högskolejobb i Huddinge
2026-08-06
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Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar som bedriver både forskning och undervisning. Institutionen är engagerad i avancerad forskning som omfattar såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar arbetar i nära samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin (BCM) fokuserar på användningen av modifierade biomolekyler, celler och cellprodukter som nya terapeutiska verktyg, samt på att identifiera och studera relevanta biomolekylära och cellulära målstrukturer för terapi och diagnostik. Avdelningen är också kopplad till enheten för cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Karolinska ATMP Center.
Carlstengruppen studerar naturliga mördarceller (NK-celler), med särskilt fokus på att förbättra deras terapeutiska effekt mot cancer genom att modulera deras homing, persistens och tumörriktning. Det övergripande målet är att utveckla mer effektiva och säkra behandlingsalternativ för cancerpatienter. Forskningen omfattar både in vitro- och in vivo-studier och inkluderar användning av cellinjer, primära tumörprover, genetiskt modifierade immunceller från humana donatorer samt prekliniska djurmodeller.
Centrala metoder innefattar genmodifiering (främst viral transduktion men även CRISPR-baserad basredigering), kloning, PCR och sekvensering, flödescytometri, funktionella in vitro-analyser (t.ex. migrations- och cytotoxicitetsanalyser) samt avancerade avbildningstekniker. Prekliniska djurmodeller används för att utvärdera behandlingseffekt samt för att studera cellernas beteende in vivo, vilket bidrar till en bättre förståelse av behandlingsdynamik och potentiella säkerhetsrisker. Flera projekt befinner sig i aktiv translation mot klinisk utvärdering, möjliggjort genom nära integration med den kliniska enheten CAST, där forskningsledaren är chef för forskning och utveckling.
Gruppen söker nu en forskningsassistent som vill bidra till vår verksamhet. Projektet kommer att bedrivas vid avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin (BCM), Institutionen för laboratoriemedicin, i ANA Futura-byggnaden på Karolinska Institutets campus i Flemingsberg.
Din roll
Vi söker en ambitiös och samarbetsinriktad person med stark drivkraft att bidra till utvecklingen av nästa generations cellterapier. Som forskningsassistent kommer du att arbeta med laboratoriebaserade studier, inklusive kloning, genetisk modifiering av celler, cellodling, olika in vitro-analyser samt förbereda och medverka i djurexperiment. Tjänsten erbjuder möjlighet att få avancerad erfarenhet inom utveckling av innovativa cellterapier samt unika insikter i arbetet med att översätta forskning till klinisk tillämpning.
Vem är du?
Vi söker dig med en stark bakgrund inom biomedicin och immunologi, gärna med erfarenhet av mekanistisk och interventionell forskning relaterad till cellterapier.Publiceringsdatum2026-08-06Kvalifikationer
Examen på minst masternivå i bioteknik, biomedicin eller närliggande område
Praktisk erfarenhet av centrala laboratorietekniker, såsom PCR, DNA/RNA-extraktion,molekylär kloning, bakteriell transformation, virusproduktion, isolering och odling av celler, viral transduktion av primära humana immunceller, cellulära analyser såsom flödescytometri och cytotoxicitetsassays
Erfarenhet av relevanta analysverktyg och program (t.ex. Excel, FlowJo och GraphPad)
Goda kunskaper i engelska samt självständig, strukturerad och noggrann. Utöver det krävs god samarbetsförmåga och ett starkt intresse för forskningsutmaningar och utveckling av nya terapier
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med humana NK-celler, inklusive isolering, expansion och viral transduktion
Förmåga att självständigt förbereda NK-celler för infusion i djur (själva infusionen utförs med stöd av andra) samt att isolera och färga celler från organ efter vävnadsinsamling
Erfarenhet av att planera och designa djurförsök med xenogena musmodeller
Dokumenterad förmåga att arbeta effektivt i team, särskilt vid genomförande av större experiment inom gruppen, exempelvis omfattande djurstudier
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Flemingsberg
Tio skäl att välja Karolinska InstitutetSå ansöker du
KI tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt våra kollektivavtal RALS och RALS-T.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Administrativa Kansliet, 8100, Alfred Nobels Allé (visa karta
)
141 83 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin Kontakt
Mattias Carlsten mattias.carlsten@ki.se Jobbnummer
10023741