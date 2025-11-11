Kock till Amici Nostri på Södermalm heltid eller deltid
Nefilim AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nefilim AB i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på Amici Nostri är ett ungt och drivet team som brinner för god mat, bra service och en varm kvarterskrogskänsla. Nu söker vi en erfaren och engagerad kock som vill vara med och utveckla vårt kök vidare.
Vi är ett mindre kök med stort hjärta - här får du frihet och ansvar att påverka menyn, testa nya rätter och bidra med egna idéer. Vår meny idag har fokus på moderna smaker och säsongsanpassade råvaror, vi ser gärna att vår nya kock har intresse att hjälpa oss utveckla vidare menyn.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av à la carte och gillar att jobba självständigt
Vill ta ansvar och utveckla både köket och menyn
Är flexibel och trivs i ett mindre team
Är passionerad för matlagning och gillar att ha kul på jobbet
Plats: Amici Nostri, Södermalm, Stockholm
Tjänst: Deltid eller heltid - enligt överenskommelse
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Skicka CV och en kort presentation till: Social@amicinostri.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
E-post: social@amicinostri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nefilim AB
(org.nr 559403-4653)
Ringvägen 104 (visa karta
)
116 61 STOCKHOLM Jobbnummer
9600017