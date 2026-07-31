Kock, Sunnanåskolan
Skellefteå kommun, Support och lokaler / Kockjobb / Skellefteå Visa alla kockjobb i Skellefteå
2026-07-31
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, Support och lokaler i Skellefteå
er).
Vill du laga mat som gör skillnad – på riktigt? Tycker du om att arbeta i verksamhet där närhet, service och kvalitet står i fokus? Då kan rollen som kock på Sunnanåskolan vara något för dig.
Sunnanåskolan är en skola med förskoleklass till årskurs 6. I vårt kök lagar vi dagligen cirka 400 portioner lunch och serverar även frukost och mellanmål. Här får du arbeta i en verksamhet där maten och måltidsmiljön är en viktig del av barnens vardag. Du blir en del av en arbetsgrupp som består av fyra personer, där samarbete, engagemang och arbetsglädje är viktiga delar i det dagliga arbetet.
DIN ROLL
Som kock hos oss ansvarar du för att planera, tillaga och servera mat av hög kvalitet. Du arbetar med både varma och kalla rätter och är delaktig i att utveckla måltiderna tillsammans med kollegor och matgäster. I rollen ingår även planering, inköp, egenkontroll, hygienrutiner och hantering av storköksutrustning. Du ansvarar också för serviceinsatser kopplade till den närliggande förskolan. Arbetet är varierat och innebär nära samarbete med både kollegor och verksamheter. Målet är alltid detsamma – att laga god och näringsrik mat som barnen tycker om och mår bra av.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har restaurangutbildning på gymnasienivå eller motsvarande, alternativt dokumenterad erfarenhet som kock inom restaurang eller storkök. Du har kunskap om det varma och kalla köket, specialkost, egenkontroll och arbete i storkök. Du har erfarenhet av planering och inköp, vilket är en viktig del av arbetet. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och värdesätter goda relationer. Service är en självklar del av ditt arbetssätt och du behåller lugnet även i mer intensiva situationer. Du är flexibel och anpassar dig snabbt när förutsättningarna förändras. Du har goda kunskaper i svenska för att kunna arbeta säkert i köksmiljön.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som kock på Sunnanåskolan är du en viktig del av barnens vardag och bidrar till en trygg och trivsam måltidsmiljö. Du blir en del av Skellefteå kommuns måltidsavdelning, där vi tillsammans serverar cirka 17 000 portioner varje dag. Här arbetar vi med ett gemensamt mål: att skapa måltidsupplevelser med matgästen i fokus.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev svarar du på några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Vid arbete inom måltidsverksamhet krävs utdrag ur belastningsregistret för skola och barnomsorg. Utdraget beställer du själv via polisen.se.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "743803". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
)
931 85 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Skellefteå kommun, Support och lokaler Kontakt
Enhetschef, måltidsavdelningen
Kerstin Lindblad 0910 - 73 50 00 Jobbnummer
10016700