Kock ställföreträdande roll till Harvestadskolan
2026-03-10
Tjänsten är placerad inom förvaltningen Verksamhetsstöd och service som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Inom förvaltningen finns kommunens interna tjänster och servicefunktioner samlade. Vi bidrar till utveckling av kommunens verksamheter och kommunövergripande servicelösningar.
Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Vi söker nu en kock till Harvestadskolan. Arbetet som kock innebär samtliga förekommande arbetsuppgifter i ett kök. Du kommer att tillaga och servera frukost, mellanmål och lunch, samt specialkost i enlighet med gällande avtal. Du ansvarar för att beställa livsmedel och övriga produkter från våra upphandlade leverantörer. Till dina ansvarsområden hör också att rätt produkt packas i rätt tid och kommer till rätt kund. Du kommer att arbeta med egenkontroll och efterarbete såsom städning samt disk. Du kommer även att möta våra gäster under serveringstiden.
Vid behov kommer du att fungera som ställföreträdare till restaurangchefen. Det innebär att du tillfälligt stöttar restaurangchefen med uppgifter som att fördela arbetet i köket samt att du har drifts- och kvalitetsansvaret i Harvestad-området.
Din arbetsplats
Kost & Restaurang ansvarar för matlagning till Linköpings grundskolor och gymnasieskolor. I våra 70 kök arbetar 250 medarbetare som lagar cirka 26 000 portioner mat om dagen som serveras i egen skolrestaurang eller levereras till förskolor samt äldreomsorgen. Vårt uppdrag är att erbjuda våra kunder en prisvärd måltid som är vällagad och näringsrik. Vi är måna om att vår verksamhet ska genomsyras av god kvalitet och professionalitet. Vi utgår från våra mål och kvalitetsstandard att tillaga maten efter säsong och så mycket som möjligt från grunden och nära gästen för att främja hälsa och ta hänsyn till miljö och klimat.
Harvestadskolan är en låg- och mellanstadieskola i södra delarna av Linköping med ca 300 elever. Vi serverar lunch och mellanmål. Varje dag lagar vi ca 500 portioner mat, varav 300 portioner serveras i skolans egna matsal och de övriga portionerna skickas till förskolor.
Till Harvestadområdet hör totalt sex kök varav två förskolor och fyra skolor.
Arbetet som kock är förlagt dagtid från måndag till fredag.
Du som söker
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel, storhållsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Alternativt, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig arbetslivserfarenhet. Det är meriterande om du har en flerårig arbetslivserfarenhet av matlagning. I rollen som ställföreträdande till restaurangchef är det meriterande om du tidigare arbetat som kock i en ställföreträdande roll.
Vidare är det ett krav att du har kunskap gällande specialkost och meriterande om du har flerårig arbetslivserfarenhet inom detta område. Det är även meriterande med erfarenhet av att arbeta med skolmat och att digitalt beställa varor. Tjänsten kräver att du har kunskap om gällande regler och riktlinjer avseende livsmedelshygien och egenkontroll. Arbetet kräver goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift för att säkerställa matens kvalitet, gästens hälsa och din egen säkerhet.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har förmågan att skilja på det personliga och professionella och är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Då arbetet innefattar att arbeta mot deadlines söker vi dig som är lugn, stabil och kontrollerad i stressade och pressade situationer. Vidare har du en positiv attityd och har förmågan att lägga energi och engagemang i ditt arbete. Du har en realistisk tro på din egen förmåga samt är medveten om dina styrkor och svagheter och tar snabbt itu med konflikter.
Enligt skollagen (2010:800) kommer i den här rekryteringen utdrag ur belastningsregistret att begäras. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskomelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16848
Ditt engagemang gör oss bättre
Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Charlotte Holgersson charlotte.holgersson@linkoping.se Jobbnummer
