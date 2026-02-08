Kock sökes
Hops Brew AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-02-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hops Brew AB i Göteborg
Nu vill vi förstärka vårt team i köket och söker en engagerad kock med erfarenhet.
Vi letar efter dig som är kreativ, brinner för matlagning och lägger både hjärta och stolthet i varje rätt du lagar.
Du är van att arbeta självständigt men trivs också i team, har god känsla för smaker och kvalitet samt bidrar med idéer och engagemang i köket.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock
Är kreativ och passionerad för mat
Är ansvarstagande och flexibelPubliceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
Omfattning: 50-75 %
Tillträde enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Endast via mejl
E-post: personal@hopsbar.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hops Brew AB
(org.nr 559100-2497), https://www.hopsbar.se/
Masthuggstorget 3 (visa karta
)
413 27 GÖTEBORG Jobbnummer
9729709