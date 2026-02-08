Kock sökes

Hops Brew AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-08


Visa alla kockjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hops Brew AB i Göteborg

Nu vill vi förstärka vårt team i köket och söker en engagerad kock med erfarenhet.
Vi letar efter dig som är kreativ, brinner för matlagning och lägger både hjärta och stolthet i varje rätt du lagar.
Du är van att arbeta självständigt men trivs också i team, har god känsla för smaker och kvalitet samt bidrar med idéer och engagemang i köket.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som kock
Är kreativ och passionerad för mat
Är ansvarstagande och flexibel

Publiceringsdatum
2026-02-08

Om tjänsten
Omfattning: 50-75 %
Tillträde enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Endast via mejl
E-post: personal@hopsbar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hops Brew AB (org.nr 559100-2497), https://www.hopsbar.se/
Masthuggstorget 3 (visa karta)
413 27  GÖTEBORG

Jobbnummer
9729709

Prenumerera på jobb från Hops Brew AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hops Brew AB: