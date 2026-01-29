Kock Smögens Hafvsbad
2026-01-29
Smögens Hafvsbad är en av Sveriges vackraste hotell-, konferens- och spaanläggningar, beläget i Bohuslän på den svenska västkusten. Här finns 76 hotellrum fördelade på två hotellbyggnader, Spa-avdelning med stort utbud av behandlingar, pool, bubbelpool och stor konferensanläggning samt à la carte restaurang specialiserad på havets läckerheter.
Smögens Hafvsbad ingår, tillsammans med systerhotellet Vann Spa Hotell Konferens, i Meholmen Hotell AB.
Vår ägare, Aspelin Ramm Fastigheter, står för att solvent ägande och en sund personalpolitik.
Vi söker en kock till vår restaurang: En passionerad och professionell person med gästservice i ryggen.
Du är positiv, stresstålig, samarbetar väl med dina kollegor och strävar efter att utveckla och upprätthålla kvaliteten på varje gästs upplevelse. Du har nära till glädje och skratt, är hängiven och brinner för matlagning.
Vår filosofi är att jobba med närproducerad mat, fisk fångad ur säkra bestånd, rena smaker, goda drycker och högsta service. Vi kan erbjuda dig en energifylld och händelserik arbetsplats. Våra ambitioner är höga och målsättningen är att varje gäst skall få en upplevelse i världsklass.Dina arbetsuppgifter
Vi söker efter dig som gillar att jobba i ett högt tempo, som är självständig och strukturerad, är driven, positiv och klarar av att ha många bollar i luften. Du gillar att jobba i team, du tar ett personligt ansvar för dina arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har gått en kockutbildning och har minst tre års erfarenhet.Anställningsvillkor
100%
Frågor om tjänsten, kontakta Exekutiv kökschef Andréas Bernalt på mail: andreas.bernalt@smogenshafvsbad.se
Vårt kök handlar om ett förhållningssätt till råvaror, smaker och måltiden som helhet. Vi dukar upp med omtanke och trivsel och bjuder våra gäster att njuta nyfångad fisk och skaldjur fiskade på säkra bestånd och kortresta råvaror, rena smaker samt goda drycker. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/33". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Smögens Hafvsbad, Kök Smögen Kontakt
Andréas Bernalt 0724526792 Jobbnummer
9712608