Kock Scandic Arvika, extra vid behov
2026-03-30
Information om tjänsten:
Tjänsten är en anställning för att förstärka köket på helgerna.
Vi söker dig som vill jobba extra i vårt kök under helgerna. Det kan vara allt från förbereda dessert till förrätt till skära sallad och diska. På helgerna jobbar vi 3-4st i köksteamet med våra 2 restauranger ANNO1815 samt vår prisbelönta köttrestaurang HÄLL.Vi söker till att kunna bemanna varje helg men om vi finner ex 2st bra kandidater kan de dela varannan helg.Vi ser gärna att du kockat sedan innan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att förbereda och tillaga mat samt att presentera maten på ett tilltalande sätt. Du stöttar även vid behov upp och hjälper teamet i andra delar av hotellet.
Köket är helt nyrenoverat och har alla de nya maskinerna och utrustning.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av ett enklare test om service vid urvalet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Vem är du?
För att passa i rollen behöver du ha ett brinnande matintresse och vara uppmärksam på detaljer och gästers individuella behov. Du uppskattar ordning och reda, både i ditt eget och dina kollegors arbete. Allt för att ge våra gäster en fantastisk måltidsupplevelse. För den här tjänsten vill vi att du genomgått kockutbildning eller har tillgodogjort dig motsvarande kompetens på annat sätt. Personliga egenskaper och inställning är viktigast av allt för den här rekryteringen. För att passa i rollen behöver du vara en bra lagspelare som tar ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter och helhetsresultatet.
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels AB
(org.nr 556299-1009), https://www.scandichotels.se/ Arbetsplats
Scandic Hotels Sverige Jobbnummer
9825979