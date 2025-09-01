Kock, Norrbacka förskola
I Skellefteå kommun jobbar vi tillsammans över gränserna, i en arbetskultur som präglas av en ovanligt stark framtidstro. Vill du vara med på resan och skapa måltidsupplevelser som överträffar förväntningarna? Vi söker nu en kock till Norrbacka förskola.
Norrbacka förskola består av tio avdelningar och serverar dagligen cirka 200 portioner lunch, frukost och mellanmål. Köket bemannas av tre personer som tillsammans ansvarar för samtliga arbetsuppgifter inom kockyrket. Vi har ett nära samarbete med övriga kök i området, vilket innebär att arbete i andra kök kan förekomma vid behov.
Arbetsuppgifter
I din roll som kock kommer du att vara en viktig del av vårt team och du kommer arbeta med alla delar av köksverksamheten. Du förbereder och tillagar både varma och kalla rätter, ansvarar för att hålla en hög hygienstandard enligt gällande rutiner och använder storköksutrustning på ett säkert och effektivt sätt.Kvalifikationer
För att jobba som kock behöver du ha restaurangutbildning på gymnasienivå eller motsvarande utbildning. Alternativt har du dokumenterad erfarenhet som kock inom restaurang eller storkök. Vi ser gärna att du har kunskap om både det varma och kalla köket, tillagning och hantering av specialkost, egenkontroll och användning av maskiner i storkök.
Du tycker om att jobba strukturerat och tillsammans med andra samt att goda relationer är viktigt. Du ser god service som en självklarhet och du har förmågan att behålla lugnet även i stressiga situationer. Du är flexibel och anpassar dig snabbt när förutsättningarna ändras. Du har förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska för säker hantering i storkök.
ÖVRIGT
Förvaltningen Support och lokaler har till uppdrag att samordna och utveckla effektivt stöd så att kommunens verksamheter kan fokusera på sina olika huvuduppdrag och ge effektivare service till kommunens invånare. Vi ansvarar för kommunens övergripande samordning och utveckling av tjänster inom områden som måltid, fastighet, personal, ekonomi, inköp, information, kundtjänst och IT.
Läs mer om Skellefteå här: https://skelleftea.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Skellefteå kommun, Support och lokaler
Marielle Rånes 0910 - 73 50 00
