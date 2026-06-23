Kock/kökspersonal till Rydals Herrgård
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2026-06-23
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Kock / kökspersonal sökes till Rydals Herrgård
Vill du arbeta i en klassisk herrgårdsmiljö där matglädje, kvalitet och gemenskap står i centrum? Rydals Herrgård söker nu kock/kökspersonal till vårt team.Publiceringsdatum2026-06-23Om företaget
Rydals Herrgård är en historisk herrgårdsmiljö i Rydal där vi serverar svensk mat med fokus på herrgårdsklassiker och välkänd husmanskost, tillagad med omsorg och säsongens råvaror. Vi är även en populär plats för luncher, event, fester och andra arrangemang.Om tjänsten
Arbetet innebär varierande arbetsuppgifter i köket, där du är en viktig del i både vardaglig service och vid större evenemang.
Du kommer bland annat att:
Tillaga herrgårdsklassiker och säsongsanpassade rätter
Strukturera
Förbereda råvaror och arbeta med mise en place
Delta i service vid luncher och event
Bidra till god struktur, kvalitet och samarbete i köket
Arbetstider
Tjänsten innebär arbete på helger samt kvällsarbete vid event och större arrangemang. Arbetstiderna varierar beroende på verksamhetens bokningar och säsong.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från kök och/eller servering (meriterande men inget krav)
Delta i planering och förberedelser inför luncher, middagar och event
Arbeta med uppläggning och kvalitetssäkring av rätter innan servering
Samarbeta tätt med serveringspersonal vid service och evenemang
Bidra till utveckling av menyer och förbättring av köksrutiner vid behov
Vem du är
Har intresse för mat och vilja att utvecklas i yrket
Är ansvarstagande, flexibel och trivs i team
Klarar ett varierande tempo och gillar service
Rätt inställning är viktigast – upplärning sker på plats för dig som vill lära dig.
Vi erbjuder
Arbete i en vacker och historisk herrgårdsmiljö
Ett engagerat och trevligt team
Varierande arbetsdagar med både vardag och event
Goda möjligheter att utvecklas inom kök och service
Möjlighet att utvecklas i rollenSå ansöker du
Skicka CV & Personligt brev till: info@rydalsherrgard.se
Märk mailet med "Ansökan kock/kökspersonal"
Välkommen till Rydals Herrgård – där mat, tradition och upplevelser möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
E-post: info@rydalsherrgard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rydals Herrgård AB
(org.nr 559249-6888)
Boråsvägen 234 (visa karta
)
511 70 RYDAL Jobbnummer
9975386