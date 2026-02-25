Kock/kökspersonal
Skatan är ett välfungerande föräldrakooperativ som ligger mitt i Bagarmossen, ca 15 minuter från Slussen. Förskolan har funnits i många år, har en stabil och engagerad personalgrupp och en efterfrågad verksamhet.
Skatans verksamhet genomsyras av ett helhetstänkande där föräldrar och all personal tillsammans verkar för att barnen ska få en mångfald av möjligheter till utmaning och stimulans. Förskollärare och barnskötare ansvarar för att leda den pedagogiska verksamheten med ett utforskande arbetssätt som inspirerats av Reggio Emilia-pedagogiken.
Barnen är 42 st och åldersmässigt fördelade på tre grupper.
Vi söker nu en ny kock/ kökspersonal och som också arbetar en viss tid i barngrupp ( ca 75% i köket och 10-15% i barngrupp) och som kan laga god, varierad och näringsrik mat till våra barn och pedagoger. Maten ska vara i huvudsak vegetarisk (fisk en gång i veckan) och väcka barnens matlust och nyfikenhet. Vi har höga miljömässiga hållbarhetskrav och därför är ekologiska råvaror en förutsättning. Vi strävar mot ett minimalt matsvinn och maximal återvinning.
Vi söker dig:
som har kockutbildning eller dokumenterad erfarenhet av matlagning i storkök (med råvaror från grunden i möjligaste mån).
som har erfarenhet och vana att laga vegetarisk mat
som är trygg, engagerad, ansvarsfull, lösningsinriktad och positiv.
som har god kompetens i det svenska språket (tal och skrift enligt Gers-skalan B2)
som ser möjligheter för barnen att delta i kökets aktiviteter
som vill arbeta en del av din tid i barngrupp (ca 10-15%)
som kan arbeta på ett schema med arbetstider 8 - 17Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Din uppgift är att laga lunch och mellanmål till våra 42 förskolebarn och cirka 10 anställda pedagoger samt ta hand om diskningen och viss städning efteråt.
Du ska planera veckomatsedlar med ett näringsrikt och varierat innehåll samt genomföra beställningar från våra matleverantörer utifrån givna budgetramar.
Du ska ha goda kunskaper i livsmedelshantering samt hygien enligt HACCP och kunna genomföra egenkontroll enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.
I arbetsuppgifterna ingår också arbete i barngrupp ca 5 timmar i veckan när ordinarie pedagoger har avdelningsmöte och att vara med på Arbetsplatsträff 1g/månaden.
Vi erbjuder:
En trivsam och personlig arbetsplats
Kollektivavtal
Fria måltider
Lediga klämdagar
Friskvårdsbidrag
Arbetskläder
introduktion
Besök gärna vår hemsida och läs mer på www.foraldrakooperativetskatan.se
Tjänst: Vikariat ca 80-90% tidsbegränsad anställning ca 1 år med trolig övergång till en tillsvidareanställning
Tillträde 2026 08 03 eller enligt överenskommelse. ( introduktion kan bli i juni)
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
För mer information om tjänsten, kontakta gärna
Rektor Gunilla Niklasson, 0721-87 99 35.
Maila din ansökan (CV och personligt brev) till rektor@foraldrakooperativetskatan.se
Sista ansökningsdatum 2026 03 27, intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
