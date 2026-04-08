Kock/Kökschef
2026-04-08
Porta Via är en italiensk restaurang på Göteborgs Centralstation. Vi lagar äkta italiensk mat från grunden - färsk pasta, handgjord focaccia, pizza al taglio - varje dag. Vi är ingen kedja. Vi är en liten italiensk restaurang som råkat hamna mitt i resandet.
Bakom Porta Via står samma team som driver Togogo, också på Centralstationen. Vi brinner för mat, för hantverk och för att bygga något vi är stolta över.
Rollen
Vi söker en kock som tar ansvar för köket och allt som serveras på Porta Via. Du äger kvaliteten - från råvaror och inköp till hur varje rätt lämnar köket.
Men hos oss slutar inte köket vid luckan. Du är lika mycket en del av restaurangen som av köket - du möter gäster, samarbetar tätt med övrig personal och bidrar till att hela Porta Via fungerar som det ska. Vi är ett litet team där alla hjälps åt.
Det innebär bland annat:
• Ansvar för det dagliga köksarbetet och att maten håller den nivå vi lovar våra gäster - Inköp, svinn och kostnadskontroll - Menyutveckling tillsammans med oss i ledningen - du har kreativ frihet att komma med idéer och förslag - En till två kökskolleger att samarbeta med och leda - Nära samarbete med resten av restaurangen - du är en naturlig del av helheten, inte bara köket
Vi håller just nu på att bygga en ny focaccia-linje där focaccia görs på beställning, framför gästen. Du blir den som ser till att det blir riktigt bra.
Vem vi söker
Du är en kock som tar ägarskap. Som bryr sig om att maten är lagad med omsorg - även när tempot är högt och gästerna har tåg att hinna. Du trivs med att ha ansvar och gillar att saker och ting blir ordentligt gjorda.
Du är också en person som trivs bland människor. Som gärna tar ett snack med en gäst, som sprider energi i teamet och som ser hela restaurangen som sitt ansvar - inte bara det som händer bakom spisen.
• Erfarenhet som kock, gärna i en roll där du haft ansvar för ett kök - Intresse för italiensk mat, eller stark vilja att lära - Van vid att hantera inköp, svinn och hålla koll på kostnader - Strukturerad, självgående och bra på att samarbeta - Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift - du kommunicerar dagligen med gäster, kollegor och leverantörer
Anställning
Heltid, tillsvidareanställning. Plats: Göteborgs Centralstation, Drottningtorget 5. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Porta via AB
