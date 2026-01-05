Kock/köksassistent till restaurang i city
Gastro Lounge Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gastro Lounge Stockholm AB i Stockholm
Vi söker en erfaren Kock/Köksassitent till vår nya restaurang i Stockholm!
Vi söker en kockhjälp/köksassitent som kan stötta vårt köksteam med dagliga förberedelser, enklare matlagning och disk.
Anställningen är initiallt under helgar (fre-lör) och vid behov.
Du har ett genuint intresse för mat, arbetar snabbt och noggrant och trivs i ett högt tempo. Erfarenhet från restaurangkök är meriterande men det viktigaste är din positiva inställning och vilja att lära. Låter det som du? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@winelounge.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gastro Lounge Stockholm AB
(org.nr 559496-5096) Jobbnummer
9668658