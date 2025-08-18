Kock/Kallskänka
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi söker Dig som letar efter ett omväxlande och roligt arbete där du har möjlighet att göra skillnad för våra gäster i skolan och har möjlighet att servera god mat på ett trevligt sätt.
Vi söker nu en kock eller kallskänka till Stenkulan i Lerum. Som kock/kallskänka ansvarar du för förberedelse, tillagning och servering av rätter och råkost med hög kvalitet. Vårt mål är att laga så mycket mat från grunden som möjligt. I köket på Stenkulan är man ett team på fem personer som samarbetar tätt ihop. Vi serverar ca 550 eleverna på skolan samt utskick och beställningar.
Vi söker dig som är utåtriktad, har vana att arbeta självständigt inom restaurang eller storkök, har lätt för att lära, är flexibel, serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du har god känsla för att ställa upp för köket, gäster och kollegor där det behövs för lyfta arbetet ni gör det tillsammans. Om du dessutom är ansvarsfull och gillar att träffa nya människor och ha gästen i fokus så är detta ett roligt jobb för dig!
Vi erbjuder dig ett utvecklande uppdrag där din erfarenhet och passion för matlagning och måltiden bidrar till en bättre vardag för våra gäster!Kvalifikationer
Vi ser att du har utbildning från hotell- och restaurang, varm- och kallkök, eller erfarenhet av tillagning i storkök/restaurangkök under minst 3 år. Som kock eller kallskänka ska du självständigt kunna utföra alla förekommande arbetsuppgifter i ett kök, laga specialkost och utföra egenkontroll. Du ska även medverka till att utveckla verksamheten och se till att uppsatta mål och riktlinjer uppnås.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
God datorvana och erfarenhet av inköp samt kunskap i kostdatsystem typ Mashie är också en merit.
Då arbetet även kräver dokumentation behöver du ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
Erfarenhet krävs. Rekryteringen kommer att ske löpande.
Tillträde 1/10-25 eller enl. överenskommelse
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
Inför ett anställningserbjudande kommer du behöva uppvisa belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
