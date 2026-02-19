Kock i sommar och kanske längre
Ostbutiken Larrupin AB / Kockjobb / Ängelholm
2026-02-19
KOCK - vi söker en kock som kan hjälpa oss i sommar - högt tryck, mycket fart och mat som lagas med kärlek - vi behöver dig som har god vana från restaurang och som vill jobba från mitten av juni till mitten av augusti. Vill det sig väl så behöver vi dig efter sommaren också - helt enkelt som en ny fast medarbetare då - kanske med en kombination av kök & butik!
Vi serverar 600-1000 portioner / vecka så jobbet kräver mycket och du måste gilla högt tempo. Vi har öppet måndag - lördag och arbetet är dagtid.
• Skicka din ansökan på info@ostbutiken.com
Vi ser fram emot att just du vill komma och jobba hos oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Via mail
E-post: info@ostbutiken.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ostbutiken Larrupin AB
(org.nr 556474-0420)
Storgatan 19 (visa karta
)
262 32 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9752525