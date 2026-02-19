Kock, Heltid Bryggan café & bistro
2026-02-19
Om jobbet
Bryggan café & bistro söker en passionerad kock som vill bli en del av vårt team och bidra till att ge våra gäster fantastiska matupplevelser. Som en viktig del av köksteamet ansvarar du för att laga vällagade rätter av hög kvalitet, delta i utvecklingen av våra menyer och säkerställa att varje tallrik håller högsta standard - både i smak och presentation.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
• Tillaga och förbereda rätter enligt våra rutiner, arbetssätt och uppsatta mål.
• Ansvara för daglig mise en place inför à la carte, arrangemang och middagsservering.
Vi söker dig som är:
En lagspelare - Du vet att ett välfungerande kök bygger på samarbete och tydlig kommunikation.
Flexibel - Du är bekväm med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Kreativ - Du har känsla för detaljer och strävar alltid efter att ge gästen det lilla extra.
Tjänsten är en tillsvidare- anställning med start enligt överenskommelse. Arbetet innefattar varierande arbetspass, både kvällar och helger.
Extra meriterande
• Utbildning inom gastronomi eller tidigare erfarenhet från restaurangkök.
• Du är flexibel, ansvarstagande och har ett genuint intresse för mat och service.
• Du ser möjligheter i utmaningar, arbetar strukturerat under stress och levererar jämn kvalitet.
• Du är trygg i att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och kan fatta egna beslut när det behövs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: info@bryggancafebistro.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageriet På Bryggan i Jönköping AB
(org.nr 556900-1539) Arbetsplats
Bageriet På Bryggan I Jönköping AB Kontakt
Erik Jahrl info@bryggancafebistro.se Jobbnummer
9751759