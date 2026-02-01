Kock Hamnkrogen Kristianopel
Säsongspersonal Sommaren 2026
Tycker du om när det händer mycket, att ha många människor omkring dig och är sugen på en härlig sommar vid havet?
Vi söker nu säsongspersonal inför 2026.
Till Hamnkrogen i Kristianopel söker vi en Kock eller kallskänk som tillsammans med övrig personal hjälper oss att skapa en fantastisk arbetsplats och en härlig upplevelse för våra gäster.
Med ett stort matintresse, öga för upplägg, stresstålig och beredd att jobba och ge det lilla extra så kan de vara dig vi söker.
Kristianopel ligger utan bussförbindelse sommartid och därför behöver man har tillgång till bil eller annat fordon för att komma till och från jobbet.
Vi anställer löpande och ser därför fram emot din ansökan snarast.
Välkommen med din ansökan till info@kristianopelresort.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@kristianopelresort.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianopel Turism HB
För detta jobb krävs körkort.
