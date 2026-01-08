Kock Gustavsvik
OM GUSTAVSVIK
Gustavsvik är en plats där äventyr och avkoppling möts! Här hittar du en av Sveriges största femstjärniga camping- och stugbyanläggningar, det spektakulära äventyrsbadet Lost City, gym, relaxavdelning och mycket mer. Med rötter från 1938 har vi varit en självklar destination för minnesvärda upplevelser och fortsätter att utvecklas för att möta våra gästers förväntningar.
Vårt mål är att skapa en destination fylld av glädje, kvalitet och engagemang. Hos oss finns något för alla från äventyrliga bad och aktiviteter till mysiga restauranger, träning och rekreation. Som en del av vårt team är du med och gör varje besök oförglömligt, oavsett om det handlar om att servera en god måltid, ge service med ett leende eller skapa trygga och rena miljöer för våra gäster. Det ska vara "lätt att vara gäst" - i varje möte med gästen kan vi göra skillnad.
Bakom kulisserna och i varje detalj av vårt dagliga arbete strävar vi efter hållbara lösningar. Genom medvetna val och långsiktiga initiativ tänker vi inte bara på viktiga miljöfrågor, utan även på social hållbarhet.
Vi sätter också stort värde på mångfald och inkludering. Här ska alla medarbetare känna sig sedda, respekterade och uppskattade. Olika erfarenheter och perspektiv berikar och förstärker vårt arbete. Vill du också bli en Gustavsvikare så välkomnar vi dig precis som du är!
Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter hos Gustavsvik
Hos oss på Gustavsvik arbetar vi tillsammans för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster. För att lyckas behöver vi ett gott samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare. Här är våra respektive skyldigheter:
Arbetstagarens skyldigheter
Utföra arbete enligt anvisningar.
Följa gällande ordningsregler.
Bidra till en god arbetsmiljö och följa arbetsmiljöregler.
Samarbeta och samverka med kollegor.
Vara lojal mot arbetsgivaren och verksamheten.
Arbetsgivarens skyldigheter
Leda och fördela arbetet på ett tydligt och rättvist sätt.
Betala lön enligt avtal.
Tillhandahålla anställningsförmåner.
Säkerställa en god och trygg arbetsmiljö.
Samarbeta och samverka med medarbetare.
Vi erbjuder schysta villkor
På Gustavsvik har vi kollektivavtal, vilket ger dig trygghet kring lön, arbetstid och arbetsvillkor. Vi värdesätter rättvisa och en god arbetsmiljö, där du kan trivas och utvecklas.
Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Är du redo att bli en del av vårt team? Ansök idag och följ med på somriga äventyr!
