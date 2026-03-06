Kock, DG11
E&A-Gruppen AB / Kockjobb / Boden Visa alla kockjobb i Boden
2026-03-06
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E&A-Gruppen AB i Boden
DG11 är en växande och ambitiös restaurang i hjärtat av Boden och en del av Hotell Drottninggatan 11. Vi kombinerar avslappnad atmosfär med hög kvalitet i både service och matlagning. Vår meny speglar säsongens råvaror och vi strävar alltid efter att ge våra gäster något utöver det vanliga.
Nu söker vi en kock som vill bli en del av vårt köksteam och vara med och utveckla restaurangen tillsammans med vår platschef och restaurangchef.
Som kock hos oss arbetar du nära teamet i köket och är en viktig del i att säkerställa kvalitet, smak och presentation i varje servering. Du deltar i den dagliga driften, bidrar till menyutveckling och arbetar tillsammans med kollegor för att skapa en riktigt bra upplevelse för våra gäster.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock
Är arbetsvillig, engagerad och noggrann
Trivs i ett högt tempo och i ett sammansvetsat team
Har passion för matlagning, råvaror och hantverk
Vill utvecklas tillsammans med restaurangen och teamet
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med fast lön
Arbete i en ambitiös restaurang med höga mål
Möjlighet att vara med och bidra till meny och utveckling
Ett engagerat team och en kreativ arbetsmiljö
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: james@dg11.se
Intervjuer sker löpande. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: james@dg11.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E&A-Gruppen AB
(org.nr 559033-1913)
Drottninggatan 11 (visa karta
)
961 35 BODEN Arbetsplats
DG11 Kontakt
Platschef
James Thompson james@dg11.se 073-031 06 52 Jobbnummer
9780612