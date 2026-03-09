Kock dagtid
På Fjällrestaurangen (Hotell Funäsdalen) serverar vi en lunchbuffé och några fasta lunchrätter. Som kock kommer du ansvara över upplagningen av lunchbuffén och att den är påfylld och ser fräsch ut, du ansvarar oxå för beställningen av råvarorna till lunchen. Du arbetar ensam i köket och där med så planerar du din egen arbetstid för att hinna med allt som ska göras.
Vi söker dig som:
Vi söker dig med erfarenheten som kock i ett restaurangkök. Du ska vara väl organiserad, självgående och en lagspelare som ser till gästens bästa samt älskar och respektera dina råvaror. Att du gillar högt tempo på jobbet är till en stor fördel. Du måste tycka att ditt arbete är viktigt. För vi tycker nämligen att det är viktigt och du är en del av ett större sammanhang där vi arbetar tillsammans och alla beståndsdelar är lika viktiga för att vi ska lyckas. Är du samtidigt ödmjuk och gillar att arbeta - då kan du vara en person för oss. Vi ser gärna att du är intresserad av att komma tillbaka nästa säsong, och fungerar allt bra så kommer det finnas alla möjligheter till det.
Anställningsform & anställningsperiod: Säsongsanställning i perioden 26e januari till 12e april
Arbetstider: 07.00 till 15.00 måndag till fredag Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
