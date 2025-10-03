Kock, à la carte
2025-10-03
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
Välkommen till Världens roligaste jobb i världens skönaste by.
Välkommen till Världens roligaste jobb i världens skönaste by.
Åre Bageri med Restaurang Ripazzo söker Kock till vintern 25/26.
Du måste ha minst fyra års yrkeserfarenhet från restaurang/ kök/Vin/kaffe/kunskap.
På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo lagar vi mat från grunden, med bra råvaror och hög ambition. Det är viktigt att du har bred erfarenhet av både kyckling/kött/fisk och vegetariska alternativ. På Åre Bageri med Restaurang Ripazzo får du arbetskamrater som är stolta över sitt yrke, bagare, konditor och kockar i den högre skolan.
Välkommen till Åre Bageri & restaurang Ripazzo som fyllde 40år under hösten 2024 Så ansöker du
