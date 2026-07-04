Kock
Thuan Hoa AB / Kockjobb / Hallsberg Visa alla kockjobb i Hallsberg
2026-07-04
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I samband med utvecklingen av vår verksamhet söker vi extra kockar som brinner för att laga mat från grunden med hög kvalitet och kan laga asiatisk mat.
Arbetsuppgifterna består av förberedning ingredienser och tillagning av asiatisk varmrätt.
Du ska kunna hålla tider, hantera stress, vara serviceinriktad, kunna arbeta i grupp och ha högt tempo.
Det är viktigt att den sökande är serviceinriktad, stresstålig och noggrann
Bra om du har erfarenhet från asiatisk restaurang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: hanna.torudd@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thuan Hoa AB
(org.nr 559362-2516)
Västra Storgatan 1 (visa karta
)
694 30 HALLSBERG Jobbnummer
9992710