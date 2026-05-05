2026-05-05
Kock till Vilt & Vegetariskt - laga mat med skogen som närmsta granne!
100% säsongsanställning juni-oktober, chans till förlängning
Drömmer du om att laga mat på riktigt - med doften av skog, smaken av nyplockat och känslan av frihet? På Vilt & Vegetariskt, restaurangen på Breanäs Hotell, står naturen i centrum - både på tallriken och utanför fönstret. Nu söker vi en passionerad kock som vill vara med och skapa smakupplevelser utöver det vanliga!
Ditt nya äventyr:
Från juni till oktober bjuder vi in våra gäster till en naturnära matupplevelse i en avslappnad, familjär miljö. Vi arbetar med lokala råvaror, mycket grönt och vilt, och älskar att låta säsongen styra menyn. Du kommer få både frihet och ansvar i köket - här uppskattar vi kreativitet och nytänk!
Vi letar efter dig som:
Har erfarenhet av restaurangkök - gärna med fokus på vilt, grönt och hållbart
Är självgående, organiserad och tycker om att jobba nära råvarorna
Trivs i ett litet team med snabba beslut och stort hjärta
Har körkort och egen bil (ett krav - boende erbjuds ej)
Är flexibel och van vid att arbeta oregelbundna tider - både lunch, kvällar och helger
Vi erbjuder:
Ett kreativt köksjobb i en av Skånes vackraste miljöer
Möjlighet att påverka meny och uttryck
Familjär stämning med korta beslutsvägar
Stor chans till förlängning eller tillsvidareanställning
Låter det som något för dig?
Skicka CV och ett par rader om dig själv till superkraft@breanashotell.se
Vi intervjuar löpande - vänta inte!
Har du frågor? Hör av dig - vi berättar gärna mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Via mail
E-post: superkraft@breanashotell.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Breanäs Hotell AB
(org.nr 559220-0215), http://www.breanashotell.se
Breanäs 3060 (visa karta
)
289 73 IMMELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD/Ägare
Lasse Pedersen lasse@breanashotell.se 0705381765 Jobbnummer
