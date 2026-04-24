Kock
2026-04-24
Åsele är en plats som är perfekt belägen mellan kust och fjäll i Södra Lappland. Vi på Åsele kommun får det självklara i våra invånares vardag att fungera som till exempel att: vatten och värme levereras, vägarna plogas, våra äldre tas väl om hand och grundskolebarnen får sin utbildning. Vi gör skillnad för alla som lever, vistas och verkar i Åsele.
Platsen Åsele kommun innefattar ett 4235 km2 stort naturskönt landområde som har över femtio naturreservat och en nationalpark. Området ingår vintertid som renbetesland för två samebyar. Det som lockar besökare till Åsele, förutom natur och friluftsliv, är anrika Åsele Marknad, en av Sveriges största sommarmarknader.
Åsele kommun (Sjeltien tjïelte på sydsamiska) är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vill du vara med och utveckla Åsele - framtidens inlandsbygd?
Kock med kompetens inom kostdatasystem till offentligt kök, Sjukstugan Åsele
Vi söker en engagerad och kunnig kock som vill vara med och utveckla vårt kök. Du kommer att arbeta med daglig matlagning enligt gällande riktlinjer, specialkost, näringsinnehåll och livsmedelshygien. En viktig del av tjänsten är att införa och arbeta med vårat kostdatasystem MATEO för att effektivisera planering, näringsberäkning och dokumentation.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Tillaga näringsrika måltider enligt meny och specialkostbehov
Arbeta aktivt med livsmedelshygien och egenkontroll
Introducera och implementera kostdatasystem i köksorganisationen
Stötta kollegor i att använda systemet i det dagliga arbetet Kvalifikationer
Kockutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av offentliga kök är meriterande
Goda kunskaper i data gärna kostdatasystem i MATEO
Förmåga att utbilda och vägleda kollegor i digitalt arbetssätt
God samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positiv arbetsmiljöAnställningsvillkor
Vikariat på 6 mån heltid, eventuellt förlängning
Vi tillämpar Allmänna bestämmelser (AB)
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åsele kommun
(org.nr 212000-2791), https://www.asele.se/lediga-jobb/
Vasagatan 5 (visa karta
)
919 32 ÅSELE Arbetsplats
Sociala, Äldre- och handikappomsorg Kontakt
Socialchef
Eva-Lena Johansson eva-lena.johansson@asele.se 0941-14014
